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Horóscopo de hoy para Sagitario: 26 de mayo de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Sagitario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para martes 26 de mayo de 2026.

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Horóscopo de hoy para Sagitario: predicciones del martes 26 de mayo de 2026

Descubrí qué le depara a Sagitario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Etapa de dificultades más o menos solapadas. Enfréntate a ellas y tendrás buenos resultados si actúas con serenidad.

Salud

No te sientes a esperar ver lo que sucede, debes asumir el control, tomar la iniciativa y desencadenar una serie de sucesos que te lleven al éxito.

Amor

Las cosas con tu pareja siguen igual, pero las verás diferentes. Es momento para dejar todo en claro y resolver los conflictos.

Dinero

Es un momento excelente para presentar tus proyectos a quienes tienen el poder de ejercer algún tipo de influencia.

¿Cómo es Sagitario?

Sagitario es aventura, expansión y libertad. Su energía invita a crecer, viajar, explorar y buscar sentido en cada experiencia. Tiene una mirada optimista, entusiasta y muy abierta al aprendizaje. En su lado menos armónico, puede pecar de exceso de confianza, falta de compromiso o cierta dispersión.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Sagitario y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Sagitario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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