Horóscopo de hoy para Tauro: 01 de junio de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Tauro y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 01 de junio de 2026.
Descubrí qué le depara a Tauro en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Puede que estés perdiendo el rumbo esta mañana, pero las cosas mejoran después del almuerzo, cuando te tropieces con tu motivación.
Salud
Eres lo más importante, por eso exige que te traten mejor. No permitas que te quiten el poder con chantajes, para lograrlo empieza por respetarte a ti mismo.
Amor
Tu espíritu aventurero te permitirá encarar numerosas iniciativas que serán aceptadas sin dificultad por tu pareja.
Dinero
Los asuntos relacionados con el dinero pueden entrar en crisis. Pon mucha atención y evita inversiones riesgosas.
¿Cómo es Tauro?
Tauro representa la calma, la estabilidad y el disfrute de lo simple. Busca construir seguridad en todos los planos: emocional, material y afectivo. Es constante, confiable y muy conectado con el placer, el confort y la belleza. Cuando se desequilibra, puede mostrarse terco, apegado a la rutina o resistirse demasiado a los cambios.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Tauro y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Tauro y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.