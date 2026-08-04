Horóscopo de hoy para Tauro: 04 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Tauro y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para martes 04 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Tauro en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Debes tratar de dejar de ser el centro de atención del lugar, piensa bien las palabras antes de decirlas y sé más humilde.
Salud
No te brindes a alguien enteramente antes de estar totalmente seguro de sus sentimientos hacia ti. Sé cauto pero no caigas en la paranoia.
Amor
Tanto en el noviazgo como en el matrimonio la unión de la pareja saldrá fortalecida y desaparecerán el temor y las dudas.
Dinero
El conocimiento intelectual no es la única arma con la que debes contar, utiliza también la astucia para alcanzar tus metas.
¿Cómo es Tauro?
Tauro representa la calma, la estabilidad y el disfrute de lo simple. Busca construir seguridad en todos los planos: emocional, material y afectivo. Es constante, confiable y muy conectado con el placer, el confort y la belleza. Cuando se desequilibra, puede mostrarse terco, apegado a la rutina o resistirse demasiado a los cambios.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Tauro y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Tauro y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.