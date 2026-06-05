Horóscopo de hoy para Tauro: 05 de junio de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Tauro y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 05 de junio de 2026.
Descubrí qué le depara a Tauro en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Ya es muy tarde para volver atrás, has cruzado el punto sin retorno. Deberás poner todo de ti para salir adelante.
Salud
Evita riesgos y toma precauciones a la hora de realizarte cualquier intervención quirúrgica. No es buen momento de hacerse retoques.
Amor
Hoy tienes la oportunidad de crecer, de mejorar tu vida emocional y sentimental. Vale la pena intentar y pelear por un amor.
Dinero
Fija tu atención en lo que haces en el trabajo, pues por descuidos tal vez tengas accidentes, pierdas cosas o te equivoques.
¿Cómo es Tauro?
Tauro representa la calma, la estabilidad y el disfrute de lo simple. Busca construir seguridad en todos los planos: emocional, material y afectivo. Es constante, confiable y muy conectado con el placer, el confort y la belleza. Cuando se desequilibra, puede mostrarse terco, apegado a la rutina o resistirse demasiado a los cambios.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Tauro y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Tauro y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.