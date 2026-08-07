Horóscopo de hoy para Tauro: 07 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Tauro y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 07 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Tauro en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Más motivos para buscar en ti la forma de cambiar algunas actitudes aparecerán en la jornada de hoy. Medítalo en detalle.
Salud
No caigas en el profundo error de subestimar las situaciones que debas atravesar en la vida. Asegúrate de dar lo mejor de ti a todo momento.
Amor
La inseguridad y los celos infundados invadirán tu corazón durante la jornada de hoy. Busca ahuyentarlos con el diálogo.
Dinero
Tus principios morales serán puestos a prueba por tus pares laborales en la jornada de hoy. Apégate a tus enseñanzas.
¿Cómo es Tauro?
Tauro representa la calma, la estabilidad y el disfrute de lo simple. Busca construir seguridad en todos los planos: emocional, material y afectivo. Es constante, confiable y muy conectado con el placer, el confort y la belleza. Cuando se desequilibra, puede mostrarse terco, apegado a la rutina o resistirse demasiado a los cambios.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Tauro y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Tauro y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.