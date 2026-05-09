Horóscopo de hoy para Tauro: 09 de mayo de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Tauro y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 09 de mayo de 2026.
Descubrí qué le depara a Tauro en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Día de muchos cambios familiares y personales. Deberás tener tus ideas claras para defender tu postura frente a una discusión.
Salud
Haz lo posible por mantener un bajo perfil en el trabajo, de lo contrario tus colegas se sentirán invadidos y se pondrán a la defensiva.
Amor
Tienes una excelente actitud y toda tu seducción a flor de piel. Si tenías dudas de tu capacidad para rehacer tu vida, las disiparás.
Dinero
En vez de actuar, concéntrate en trazar un plan de acción. El paso siguiente consistirá en fijar un plazo para tus objetivos.
¿Cómo es Tauro?
Tauro representa la calma, la estabilidad y el disfrute de lo simple. Busca construir seguridad en todos los planos: emocional, material y afectivo. Es constante, confiable y muy conectado con el placer, el confort y la belleza. Cuando se desequilibra, puede mostrarse terco, apegado a la rutina o resistirse demasiado a los cambios.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Tauro y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Tauro y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.