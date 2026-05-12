Horóscopo de hoy para Tauro: 12 de mayo de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Tauro y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para martes 12 de mayo de 2026.
Descubrí qué le depara a Tauro en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Es probable que te vincules con grupos espirituales o entres en contacto con amistades, con las que tengas un intercambio de ideas.
Salud
Vuelve a empezar desde un nuevo lugar. Conéctate con este momento y toma todo lo que se te presenta, sin pedir permiso a nadie.
Amor
Anímate a disfrutar del placer. Si te entregas a lo desconocido, no te arrepentirás y podrás ganar mucho más en experiencia.
Dinero
Como líder, convocarás multitudes, pero no esperes hacer una fortuna. Lo adecuado es que no arriesgues lo que has conseguido.
¿Cómo es Tauro?
Tauro representa la calma, la estabilidad y el disfrute de lo simple. Busca construir seguridad en todos los planos: emocional, material y afectivo. Es constante, confiable y muy conectado con el placer, el confort y la belleza. Cuando se desequilibra, puede mostrarse terco, apegado a la rutina o resistirse demasiado a los cambios.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Tauro y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Tauro y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.