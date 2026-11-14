Horóscopo de hoy para Tauro: 14 de noviembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Tauro y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 14 de noviembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Tauro en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Tendrás problemas para aceptar lo que te sucederá el día de hoy. Busca dentro tuyo la aceptación de lo inevitable.
Salud
No te dejes cegar por juegos de seducción. Mantén la cabeza fría a la hora de tomar ciertas decisiones o podrías poner en peligro lo que tienes.
Amor
Las infidelidades son temas complicados en la pareja. No hay una fórmula mágica para poder superarlos, solo la paciencia.
Dinero
Necesitarás de un tiempo para considerar ofertas que has recibido de cambio de trabajo. Determina cuál te será de mayor gusto.
¿Cómo es Tauro?
Tauro representa la calma, la estabilidad y el disfrute de lo simple. Busca construir seguridad en todos los planos: emocional, material y afectivo. Es constante, confiable y muy conectado con el placer, el confort y la belleza. Cuando se desequilibra, puede mostrarse terco, apegado a la rutina o resistirse demasiado a los cambios.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Tauro y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Tauro y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.