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Horóscopo de hoy para Tauro: 15 de mayo de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Tauro y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 15 de mayo de 2026.

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Horóscopo de hoy para Tauro: predicciones del viernes 15 de mayo de 2026

Descubrí qué le depara a Tauro en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Semana complicada en lo afectivo, dos pasos adelante y un paso atrás. Busca contención en tus amigos más cercanos o en tu familia.

Salud

Te conviene no tomar bebidas alcohólicas mientras comes y suprimir totalmente los excitantes como café y té. Dormirás mejor y más relajado.

Amor

Quizás conozcas a una persona del sexo opuesto que ejercerá sobre ti su seducción, a la cual no podrás resistirte.

Dinero

Se constituirá un equipo de trabajo en el cual las diferencias jugarán a tu favor. El dinero y el prestigio fluirán hacia ti.

¿Cómo es Tauro?

Tauro representa la calma, la estabilidad y el disfrute de lo simple. Busca construir seguridad en todos los planos: emocional, material y afectivo. Es constante, confiable y muy conectado con el placer, el confort y la belleza. Cuando se desequilibra, puede mostrarse terco, apegado a la rutina o resistirse demasiado a los cambios.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Tauro y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Tauro y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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