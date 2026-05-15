Horóscopo de hoy para Tauro: 15 de mayo de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Tauro y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 15 de mayo de 2026.
Descubrí qué le depara a Tauro en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Semana complicada en lo afectivo, dos pasos adelante y un paso atrás. Busca contención en tus amigos más cercanos o en tu familia.
Salud
Te conviene no tomar bebidas alcohólicas mientras comes y suprimir totalmente los excitantes como café y té. Dormirás mejor y más relajado.
Amor
Quizás conozcas a una persona del sexo opuesto que ejercerá sobre ti su seducción, a la cual no podrás resistirte.
Dinero
Se constituirá un equipo de trabajo en el cual las diferencias jugarán a tu favor. El dinero y el prestigio fluirán hacia ti.
¿Cómo es Tauro?
Tauro representa la calma, la estabilidad y el disfrute de lo simple. Busca construir seguridad en todos los planos: emocional, material y afectivo. Es constante, confiable y muy conectado con el placer, el confort y la belleza. Cuando se desequilibra, puede mostrarse terco, apegado a la rutina o resistirse demasiado a los cambios.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Tauro y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Tauro y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.