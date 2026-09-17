Horóscopo de hoy para Tauro: 17 de septiembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Tauro y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para jueves 17 de septiembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Tauro en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Sentirás que las cosas pasan porque tienen que pasar. Estarás sin incentivo alguno. Busca actividades que te hagan reencontrar contigo mismo.
Salud
Tratar de resolver todo por tu cuenta hará que nada lo hagas por completo. No vayas por medias tintas, pero deberás hacer frente de a una cosa por vez.
Amor
Usa tu potencial creativo, descubrirás la variedad infinita de placeres para compartir que da la vida. No te limites en la búsqueda de tu media naranja.
Dinero
El dinero viene y va, pero esta es una época en la que tendrás muchos gastos. Para no quedarte sin dinero deberás organizarte muy bien.
¿Cómo es Tauro?
Tauro representa la calma, la estabilidad y el disfrute de lo simple. Busca construir seguridad en todos los planos: emocional, material y afectivo. Es constante, confiable y muy conectado con el placer, el confort y la belleza. Cuando se desequilibra, puede mostrarse terco, apegado a la rutina o resistirse demasiado a los cambios.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Tauro y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Tauro y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.