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Horóscopo de hoy para Tauro: 20 de agosto de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Tauro y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para jueves 20 de agosto de 2026.

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Horóscopo de hoy para Tauro: predicciones del jueves 20 de agosto de 2026

Descubrí qué le depara a Tauro en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

En el día de hoy pueden surgir problemas en el amor, pero los resolverás y todo terminará con una nota feliz.

Salud

Dirige con inteligencia tus acciones. Tus actos pueden resultar extremos y, si logras el equilibrio justo, estarás en condiciones de expandir tu vida.

Amor

Te sentirás muy bien, haz lo posible por mostrar tus sentimientos y recuerda los mejores momentos que pasaste junto a tu pareja.

Dinero

Si estás pensando en cambiar de trabajo, es el momento de dejarlo y aventurarte por el camino de un rubro diferente.

¿Cómo es Tauro?

Tauro representa la calma, la estabilidad y el disfrute de lo simple. Busca construir seguridad en todos los planos: emocional, material y afectivo. Es constante, confiable y muy conectado con el placer, el confort y la belleza. Cuando se desequilibra, puede mostrarse terco, apegado a la rutina o resistirse demasiado a los cambios.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Tauro y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Tauro y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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