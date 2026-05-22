Horóscopo de hoy para Tauro: 22 de mayo de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Tauro y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 22 de mayo de 2026.
Descubrí qué le depara a Tauro en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Verás el futuro con gran claridad y sabrás parar un golpe del destino. Estarás muy preparado para superar los escollos.
Salud
No te ahogues en un vaso de agua, porque no hay nada de que preocuparse en este momento. Permítete ser feliz, los problemas ya se solucionarán.
Amor
Ten cuidado a la hora de elegir, estarás expuesto a personas inseguras e indecisas que terminarán por complicarte en el futuro.
Dinero
Prefiere la reflexión cuando de inversiones se trate, y a ese loco impulso para abordar los temas comerciales, déjalo de lado.
¿Cómo es Tauro?
Tauro representa la calma, la estabilidad y el disfrute de lo simple. Busca construir seguridad en todos los planos: emocional, material y afectivo. Es constante, confiable y muy conectado con el placer, el confort y la belleza. Cuando se desequilibra, puede mostrarse terco, apegado a la rutina o resistirse demasiado a los cambios.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Tauro y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Tauro y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.