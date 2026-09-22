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Horóscopo de hoy para Tauro: 22 de septiembre de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Tauro y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para martes 22 de septiembre de 2026.

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Horóscopo de hoy para Tauro: predicciones del martes 22 de septiembre de 2026

Descubrí qué le depara a Tauro en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Esperas una resolución rápida para un problema que te está aquejando y no depende de ti. Pon optimismo ante las adversidades.

Salud

Deja a un lado aquellas cosas o personas que ya forman parte del pasado y que te atrasan o estorban. Vive el presente.

Amor

Una oleada de entusiasmo invade tu vida amorosa pero todavía no podrás cantar victoria. Deberás conquistar a esa persona.

Dinero

Establece un balance entre comprar compulsivamente y en economizar para gastos futuros. Encuentra los puntos medios.

¿Cómo es Tauro?

Tauro representa la calma, la estabilidad y el disfrute de lo simple. Busca construir seguridad en todos los planos: emocional, material y afectivo. Es constante, confiable y muy conectado con el placer, el confort y la belleza. Cuando se desequilibra, puede mostrarse terco, apegado a la rutina o resistirse demasiado a los cambios.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Tauro y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Tauro y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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