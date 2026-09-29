Horóscopo de hoy para Tauro: 29 de septiembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Tauro y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para martes 29 de septiembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Tauro en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Prosperidad y emociones sin tregua, sabrás adaptarte como nunca a los tiempos que corren. Sorpresas gratas para el día de hoy.
Salud
La gente que te quiere será un puerto seguro. No te preocupes tanto y evita volver la vista atrás porque la nostalgia no te ayudará mucho.
Amor
Recuperas una amistad. Alguien querido se opondrá abiertamente a tus opiniones, pero todo quedará olvidado.
Dinero
Harás compras de último momento para poder adquirir el obsequio justo. Posibilidad de encontrar alguien que te será útil.
¿Cómo es Tauro?
Tauro representa la calma, la estabilidad y el disfrute de lo simple. Busca construir seguridad en todos los planos: emocional, material y afectivo. Es constante, confiable y muy conectado con el placer, el confort y la belleza. Cuando se desequilibra, puede mostrarse terco, apegado a la rutina o resistirse demasiado a los cambios.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Tauro y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Tauro y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.