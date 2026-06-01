Horóscopo de hoy para Virgo: 01 de junio de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Virgo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 01 de junio de 2026.
Descubrí qué le depara a Virgo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Aunque hay más actividad y te muestres más ambicioso, no por ello dejarás de vivir con esa frugalidad tan característica tuya.
Salud
Te beneficiará una rutina de ejercicios que exija disciplina y concentración como puede ser el yoga, las artes marciales o montañismo.
Amor
Puede que el romance te divierta, pero deberías saber que pertenece más al orden de la fantasía que al de la realidad.
Dinero
Problemas con hipotecas y deudas. Cuídate en especial respecto al dinero compartido con otros o al dinero de alguna sociedad.
¿Cómo es Virgo?
Virgo es orden, detalle y perfeccionamiento. Tiene una mirada analítica que le permite ver lo que otros pasan por alto. Es responsable, metódico y muy dedicado a mejorar todo lo que toca. En su costado más desafiante, puede volverse demasiado crítico, autoexigente o vivir con ansiedad por querer controlar cada detalle.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Virgo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Virgo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.