Horóscopo de hoy para Virgo: 09 de mayo de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Virgo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 09 de mayo de 2026.
Descubrí qué le depara a Virgo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Receptivo, tu imaginación debería resultar bastante eficaz. No pongas en duda tu intuición, debes seguir confiando en ti mismo.
Salud
No te embarques en problemas que son realmente ajenos a ti. No niegues brindar tu apoyo y consejo, pero trata de no hacerte cargo de todo.
Amor
Deja en manos de tu pareja las decisiones delicadas y pondrás fin a esos problemas de familia que tanto te angustian.
Dinero
Piensa acerca de lo que haces profesionalmente, si estudias lo que realmente quieres o si trabajas en el lugar adecuado.
¿Cómo es Virgo?
Virgo es orden, detalle y perfeccionamiento. Tiene una mirada analítica que le permite ver lo que otros pasan por alto. Es responsable, metódico y muy dedicado a mejorar todo lo que toca. En su costado más desafiante, puede volverse demasiado crítico, autoexigente o vivir con ansiedad por querer controlar cada detalle.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Virgo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Virgo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.