Horóscopo de hoy para Virgo: 12 de septiembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Virgo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 12 de septiembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Virgo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Conseguirás enfrentarte con quienes te frenan y hacer alianzas con quienes te apoyan. No dejes pasar una oportunidad interesante.
Salud
Eres un líder natural, demuéstralo con claridad y fuerza. Posees la capacidad de mediar en situaciones que resultan conflictivas.
Amor
Dedicas tiempo para conversar con alguien que te agrada mucho, descubres que tienen más cosas en común de lo que imaginabas.
Dinero
Acepta el presente en vez de esperar en vano que se den todas las condiciones. Es un momento complicado para los negocios.
¿Cómo es Virgo?
Virgo es orden, detalle y perfeccionamiento. Tiene una mirada analítica que le permite ver lo que otros pasan por alto. Es responsable, metódico y muy dedicado a mejorar todo lo que toca. En su costado más desafiante, puede volverse demasiado crítico, autoexigente o vivir con ansiedad por querer controlar cada detalle.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Virgo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Virgo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.