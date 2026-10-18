Horóscopo de hoy para Virgo: 18 de octubre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Virgo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 18 de octubre de 2026.
Descubrí qué le depara a Virgo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Cuídate más al expresarte en público, porque tu soberbia y acidez hoy podrían crearte algunos problemas con colegas.
Salud
De nada sirve que te sometas a dietas extremas si luego andarás comiendo a escondidas. Pon fuerza de voluntad si quieres bajar de peso.
Amor
Tensión y discordia se introducirán en tu relación. Las peleas serán cada vez más frecuentes y las diferencias más marcadas.
Dinero
Algo que podrá dar un notable impulso a tus proyectos profesionales será tu fuerza de voluntad. No pararás hasta triunfar.
¿Cómo es Virgo?
Virgo es orden, detalle y perfeccionamiento. Tiene una mirada analítica que le permite ver lo que otros pasan por alto. Es responsable, metódico y muy dedicado a mejorar todo lo que toca. En su costado más desafiante, puede volverse demasiado crítico, autoexigente o vivir con ansiedad por querer controlar cada detalle.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Virgo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Virgo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.