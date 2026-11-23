Horóscopo de hoy para Virgo: 23 de noviembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Virgo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 23 de noviembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Virgo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Hoy tendrás un muy buen día, en el que las buenas noticias podrían llegar cuando menos lo imagines. Debes aprovechar el momento.
Salud
Piensa que para encontrar la serenidad que buscas tienes que eliminar tus obsesiones, relajarte y disfrutar de las cosas simples de la vida.
Amor
Necesitas una relación que te haga sentir emocionalmente seguro y feliz. Tu objetivo será afianzar tu pareja para lograr el éxito.
Dinero
Te sentirás muy optimista en el terreno laboral. Las oportunidades empiezan a surgir de forma inesperada.
¿Cómo es Virgo?
Virgo es orden, detalle y perfeccionamiento. Tiene una mirada analítica que le permite ver lo que otros pasan por alto. Es responsable, metódico y muy dedicado a mejorar todo lo que toca. En su costado más desafiante, puede volverse demasiado crítico, autoexigente o vivir con ansiedad por querer controlar cada detalle.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Virgo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Virgo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.