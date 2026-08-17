"¿Alguna vez metiste la cabeza para mirar adentro del agua turbia? ¿Hace cuánto que no sacás el cuerpo de la maraña de ruidos para descubrir qué hay en el silencio?".
Nicolás Loyarte presenta "Esqueleto navegante", su primer libro de poesías
El poeta, narrador y cronista santafesino presentará el sábado 22 de agosto su primer libro de poemas, editado por Promesa. La obra propone un viaje íntimo atravesado por el río, el paisaje del litoral, la memoria familiar y la pregunta por la propia identidad. La presentación será a las 19 en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo.
Con esas preguntas se abre el universo de "Esqueleto navegante", el primer libro de poesías de Nicolás Normando Loyarte, poeta, narrador y cronista santafesino, que será presentado el sábado 22 de agosto, a las 19, en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo de Santa Fe.
Editado por Promesa, sello independiente y autogestivo nacido en 2020, el libro reúne una poesía atravesada por la relación con el río y el territorio del litoral, pero también por las preguntas íntimas que surgen de ese vínculo. La navegación aparece no solamente como una práctica, sino como una forma de mirar el mundo: tantear el viento, leer las corrientes, dialogar con los elementos y dejarse llevar por aquello que el paisaje revela.
"Este libro lo fui trabajando durante la última década", cuenta el autor. "Hubo dos personas que fueron fundamentales en la curaduría de la obra: Juan Curto, primero; y Analía Giordanino, luego", detalla. Una vez colocado el punto final, el libro esperó varios años hasta publicarse. "Tenía que suceder así -dice Loyarte-, creo en la magia de cada momento. Y fue el encuentro con el editor, Germán Amato, en El Bolsón, lo que me convenció que debía ser ahora".
En "Esqueleto navegante", el río funciona como territorio físico y, al mismo tiempo, como espacio interior. Sus distancias, tormentas, silencios y revelaciones se mezclan con la memoria familiar, la infancia y la figura de un padre que construye una embarcación "madera por madera", mientras el yo poético vuelve una y otra vez sobre una pregunta central: “¿Quién soy?”.
"Paso muchas horas en el río, navegando a vela, a veces en solitario. Nunca es igual: cambia el paisaje según la época del año, la altura del río, si hace calor o frío, si bajan camalotes, si aparecen los pescadores recorriendo el espinel o pasa una barcaza arenera. Nunca es igual. Siempre es mágico y distinto", describe Loyarte. "Y de todas estas vivencias, con introspección, perspectiva y encuentro con otras personas, nacieron estos versos".
La propia idea del título parece condensar esa tensión entre lo humano y la navegación: un esqueleto que permanece, que sostiene, pero que también se desplaza y se deja llevar. El libro propone así una travesía por el paisaje del litoral sin quedarse solamente en su contemplación. Se trata, en cambio, de explorar aquello que el paisaje produce en quien lo habita.
"Abrir una ventana al río / que entre todo el humedal / y se mezclen los perfumes del hogar / con los camalotes, repollitos, / todas las aromáticas de la isla". La poesía de Loyarte dialoga con una tradición literaria profundamente vinculada al litoral, pero busca también abrirse hacia otras voces y registros contemporáneos.
En ese recorrido aparecen ecos de Juan L. Ortiz, Francisco "Paco" Urondo y Florian Paucke, junto con autores más recientes como Fernando Callero y Daiana Henderson. El resultado es una escritura que intenta encontrar algo nuevo “entre el camalotal”, a partir de una mirada que no pretende simplemente describir el paisaje, sino indagar en aquello que ese paisaje provoca en el interior de quien lo contempla.
"Volver a soltar amarras / un enero cualquiera, / desprovisto de mundo / al viento, a las olas". Loyarte nació en Santa Fe en 1974, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, periodista en El Litoral, y actualmente reside en Arroyo Leyes. Su vínculo con la literatura comenzó a desarrollarse también en espacios colectivos. Es un emergente del grupo literario santafesino Temps era Temps, coordinado por el escritor Sergio Ferreira, quien además fue su amigo.
Su recorrido editorial incluye "Dos Poemas" (Arroyo, 2021) y participaciones en las publicaciones colectivas "Pocho Vive!" (UNR, 2004), "43 por Ayotzinapa" (Los Juegos del Temps, 2015), "Flotar" (Camalote, 2020), "Paisajes de la Infancia" (Cartografías, 2021) y "Vivo de Poesía" (UNLaM, 2022).
Una presentación atravesada por el río
La presentación de "Esqueleto navegante" será el sábado 22 de agosto a las 19 en la Sala Foyer del Centro Cultural Provincial Paco Urondo, ubicado en Junín 2457, Santa Fe, con entrada libre y gratuita. Participarán Victoria Bordas y Pablo Casals, Germán Amato (editor) y el músico Pablo Ayala.
La tapa del libro fue realizada a partir de una fotografía de Martín Peña y la imagen de contratapa pertenece a Fernando Nicola. La obra ya se encuentra en preventa a través de Promesa Editorial. Los ejemplares reservados podrán retirarse durante la presentación en Santa Fe o acordando previamente la entrega con el autor. También estará disponible en Del otro lado libros.
La obra también formó parte de las novedades de la Feria de Editores de Buenos Aires la semana pasada, donde Promesa participó con su catálogo.
Desde la editorial describen su proyecto como un espacio dedicado a la poesía y la narrativa contemporánea, con el propósito de hacer circular nuevas voces y "abrir preguntas sobre el presente, sus conflictos y sus derivas".
En ese catálogo, "Esqueleto navegante" aparece como una obra que propone precisamente eso: un recorrido por el silencio, el río y la memoria para intentar descubrir qué queda cuando el ruido se detiene.
En definitiva, el libro vuelve sobre una experiencia esencial para Loyarte: navegar. Pero no solamente sobre el agua. También sobre la memoria, la infancia, los vínculos, el territorio y esa zona incierta en la que las preguntas personales comienzan a mezclarse con el paisaje. Porque, en el silencio del río como en el de un libro, hay algo que permanece oculto hasta que alguien decide sumergirse.