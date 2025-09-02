Orgullo provincial en la alta cocina argentina

Santa Fe hace historia en la gastronomía: dos proyectos litoraleños finalistas del Prix Baron B – Édition Cuisine

Hambriento Cocina de Rosario conformado por Virginia Rosa y Gustavo Martínez; y Margot de Santa Fe capital, a cargo de Agustín Baragiola, fueron dos de los proyectos finalistas de esta séptima edición donde Proyecto Pescado de Chapadmalal se consagró ganador.