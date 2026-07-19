Antes de la final

Retiraron de forma preventiva el memorial de las víctimas de la pandemia de Plaza de Mayo

El Gobierno nacional dispuso el traslado temporal de las piedras que integran el homenaje a las víctimas de la pandemia para resguardarlas ante los posibles festejos por la final entre Argentina y España. Aseguraron que volverán a ser colocadas una vez concluido el operativo de seguridad.