El Gobierno nacional retiró de manera preventiva las piedras que conforman el memorial de las víctimas de la pandemia de Covid-19 ubicado en la Plaza de Mayo, ante los posibles festejos por la final del Mundial 2026 que este domingo disputarán la Selección argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Retiraron de forma preventiva el memorial de las víctimas de la pandemia de Plaza de Mayo
El Gobierno nacional dispuso el traslado temporal de las piedras que integran el homenaje a las víctimas de la pandemia para resguardarlas ante los posibles festejos por la final entre Argentina y España. Aseguraron que volverán a ser colocadas una vez concluido el operativo de seguridad.
La medida fue ejecutada este sábado por personal de Gendarmería Nacional y, según informó Presidencia, las piedras serán resguardadas temporalmente dentro de la Casa Rosada para evitar que sufran daños durante una eventual concentración masiva de hinchas en el centro porteño.
Desde el Gobierno explicaron que la decisión fue adoptada por recomendación de la Ciudad de Buenos Aires, responsable del operativo de seguridad previsto para la final del Mundial. Además, indicaron que los familiares de las víctimas fueron informados previamente sobre el traslado.
Las autoridades nacionales remarcaron que se trata de una medida "preventiva y provisoria" y aseguraron que, una vez concluidos los festejos y finalizado el operativo, las piedras volverán a ser colocadas alrededor del Monumento a Manuel Belgrano, donde permanecían como homenaje a las personas fallecidas durante la emergencia sanitaria.
Un homenaje nacido durante la pandemia
El memorial comenzó a construirse de manera espontánea en agosto de 2021, cuando familiares y ciudadanos depositaron piedras con nombres, mensajes y recuerdos de las víctimas del Covid-19 en Plaza de Mayo.
La iniciativa surgió en un contexto en el que las restricciones sanitarias impedían realizar velatorios y despedidas tradicionales, convirtiéndose con el tiempo en un espacio de memoria y homenaje para miles de familias argentinas.
El retiro temporal del memorial se produjo en la víspera de una jornada en la que se espera una multitud en distintos puntos del país, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde se desplegará un importante operativo de seguridad ante una eventual consagración de la Selección argentina en la final del Mundial 2026.