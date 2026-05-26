Operación Primicia - Especial

“Era la primera vez que veía un avión de cerca”: el recuerdo intacto del secuestro aéreo que conmocionó al oeste santafesino

El 5 de octubre de 1975 un Boeing secuestrado por Montoneros aterrizó de emergencia entre Angélica y Susana. Cincuenta años después, el periodista Mario Cáffaro revive cómo aquel episodio quedó grabado para siempre en la memoria de los pueblos rurales. .