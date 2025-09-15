Día Mundial del Ozono

Según un experto español, la capa de ozono se encuentra en "vías de recuperación"

Los pasos que desde hace décadas se han tomado para revertir daños climáticos -conocidos como Protocolo de Montreal- comienzan a dar frutos, afirma un científico con motivo de la efeméride ambiental, que en 2025 lleva como lema "De la ciencia a la acción global".