Según un experto español, la capa de ozono se encuentra en "vías de recuperación"
Los pasos que desde hace décadas se han tomado para revertir daños climáticos -conocidos como Protocolo de Montreal- comienzan a dar frutos, afirma un científico con motivo de la efeméride ambiental, que en 2025 lleva como lema "De la ciencia a la acción global".
El agujero de ozono alteró los patrones de lluvia en regiones como Australia, la Patagonia o la Antártida,
Tras décadas de deterioro, la capa de ozono, esa fina franja de la atmósfera a unos 25 kilómetros de altura y que protege la vida en la Tierra de los rayos del sol, se encuentra en "proceso de recuperación", aunque tardará 50 años en volver a niveles previos a 1980, explica Alberto Redondas, investigador del observatorio atmosférico de Aemet en Izaña de Tenerife, España.
El cumplimiento de acuerdos internacionales ha sido crucial para evitar retrocesos en un problema que se concentra en el polo sur, sobre la Antártida, y en menor medida en el polo norte y que hace décadas parecía "inabordable", explicó Redondas a EFE, con motivo de celebrarse este 16 de septiembre el Día Mundial del Ozono, que este año lleva como lema "De la ciencia a la acción global".
Fuente: NASA Earth Observatory
Es necesario "seguir vigilando" porque las amenazas no cesan: Fenómenos como grandes erupciones volcánicas, incendios forestales masivos o incluso la entrada de basura espacial en la atmósfera pueden dañar este escudo invisible, que hace posible la vida, incide el experto.
Además, dicha recuperación sufre variaciones de un año a otro. Por ejemplo, en 2023 el agujero sobre la Antártida fue uno de los más grandes registrados, mientras que en 2024 fue de los más pequeños, indicando una tendencia positiva hacia la recuperación de la capa de ozono. En 2025 el agujero está en valores cercanos a la media.
Resultados del Protocolo de Montreal
Hace casi cuarenta años, los países adoptaron el Protocolo de Montreal para eliminar los clorofluorocarbonos (CFC's) gases que se usaban desde los años 30 en heladeras y aerosoles como medicinas o sistemas de extinción de incendios.
Al reaccionar en la estratósfera con los tres átomos de oxígeno que constituyen la molécula de ozono, Los CFC´s la destruyen creando el llamado "agujero de la capa de ozono".
Para el científico, los tratados internacionales sobre el ozono son un hito en los acuerdos de protección del medio ambiente y ejemplifican el concepto de pasar de la ciencia a la acción global.
Recuperación plena, recién en 50 años
Según el experto, la señal de recuperación de la capa de ozono "es clara". Sin embargo, "no se espera que vuelva a los niveles previos hasta dentro de 50 años. Esto se debe a que las sustancias destructoras permanecen en la atmósfera durante décadas. Además, aún se detectan emisiones ilegales —como ocurrió en China entre 2013 y 2018— y hay compuestos no regulados que también afectan al ozono."
Situada a unos 25 kilómetros de altura, esta capa nos protege de la radiación ultravioleta del Sol, capaz de dañar el ADN, agrega el científico. Sin esa barrera, "la vida no habría podido salir del mar y colonizar la tierra firme. Es lo que ha permitido que los ecosistemas se desarrollen tal y como se conocen."
Redondas abunda en que la relación entre la capa de ozono y el cambio climático "es bidireccional. "Por un lado, el agujero de ozono ha alterado los patrones de lluvia, especialmente en el hemisferio sur: en regiones como Australia, la Patagonia o las zonas cercanas a la Antártida. Por otro lado, el cambio climático también repercute en el ozono.
En cuanto a la reacción histórica al deterioro de la capa de ozono, el científico afirma que "la mayor parte del trabajo se hizo en los años 80 con la prohibición de sustancias destructoras del ozono. Ahora lo más importante es frenar el cambio climático, porque se ha convertido en la principal amenaza indirecta para esta capa."
