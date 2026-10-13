El Gobierno de Mendoza dispuso nuevas restricciones para las actividades deportivas consideradas de alto riesgo en el Parque Provincial Aconcagua, con el objetivo de reforzar la seguridad durante las semanas de mayor afluencia turística.
Aconcagua: prohíben los deportes de alto riesgo durante la temporada alta de verano
La restricción regirá del 20 de diciembre al 1 de febrero en el Parque Provincial Aconcagua, en Mendoza. La medida alcanza actividades como el ascenso por la Pared Sur, el esquí en glaciares, el parapente y el salto BASE.
La medida fue anunciada por la Dirección de Áreas Protegidas, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, y comenzará a regir el 20 de diciembre, con vigencia hasta el 1 de febrero.
La decisión busca preservar la capacidad de respuesta de los equipos médicos, los guardaparques y el personal de rescate ante posibles emergencias en la montaña.
Durante el verano, la cantidad de visitantes aumenta y los operativos de asistencia pueden requerir recursos terrestres y aéreos que tienen una disponibilidad limitada.
La disposición no implica el cierre del parque ni la suspensión general de las actividades habituales de montaña. Se concentra en determinadas prácticas que demandan condiciones particulares de seguridad y pueden requerir procedimientos complejos de evacuación.
Qué deportes estarán prohibidos en el Aconcagua durante el verano
La restricción incluye el ascenso por la Pared Sur del cerro Aconcagua, el esquí en glaciares, el parapente y el salto BASE. También comprende otras actividades que impliquen riesgos elevados o que se aparten de las modalidades habituales de senderismo y andinismo que se desarrollan dentro del área protegida.
El período elegido coincide con uno de los momentos de mayor movimiento en el parque. De acuerdo con las autoridades mendocinas, entre el 25 de diciembre y el 1 de febrero se registra una concentración importante de visitantes, lo que incrementa la demanda sobre los servicios de control, atención médica y rescate.
En ese contexto, las actividades deportivas extremas requieren una planificación específica, personal capacitado y recursos logísticos adecuados.
Un accidente en sectores de difícil acceso puede obligar a organizar evacuaciones por tierra o mediante helicópteros, cuya disponibilidad debe distribuirse entre las distintas situaciones de emergencia.
La medida apunta a evitar que las prácticas que demandan una respuesta especializada coincidan con el período de mayor concurrencia. De esta manera, las autoridades buscan mantener la capacidad operativa para atender incidentes que puedan afectar a los visitantes que realizan las actividades permitidas.
El Parque Provincial Aconcagua alberga el cerro homónimo, cuya cumbre alcanza los 6.962 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los principales destinos internacionales para el andinismo y recibe visitantes que realizan desde recorridos turísticos hasta expediciones de alta montaña.
La normativa diferencia las prácticas deportivas que requieren maniobras de mayor complejidad de las actividades habituales que se desarrollan en el área protegida.
Por eso, quienes tengan previsto viajar a Mendoza para realizar una expedición deberán revisar las condiciones vigentes y los permisos correspondientes antes de organizar su itinerario.
Cómo solicitar permisos y qué sanciones prevé la normativa
Aunque las actividades de alto riesgo estarán prohibidas entre el 20 de diciembre y el 1 de febrero, la resolución contempla la posibilidad de otorgar autorizaciones excepcionales durante otros períodos de la temporada.
Según explicó Iván Funes Pinter, director de Áreas Protegidas, los períodos habilitados para presentar solicitudes comprenden del 1 de noviembre al 20 de diciembre y del 1 de febrero al 30 de abril. En todos los casos, el trámite deberá iniciarse con una anticipación mínima de 30 días hábiles.
La autorización no es automática. La Dirección de Áreas Protegidas evaluará cada presentación y determinará si corresponde habilitar la actividad y en qué fecha podrá realizarse.
Además, quienes obtengan el permiso deberán informar las rutas, los cronogramas y los itinerarios previstos para la expedición. Cualquier modificación de esos planes tendrá que comunicarse previamente y contar con la aprobación expresa de la autoridad competente.
Las condiciones buscan que cada actividad se desarrolle dentro de un marco de planificación que permita evaluar los riesgos y organizar una eventual respuesta ante incidentes.
Por ese motivo, la autorización debe tramitarse antes de la fecha prevista y no puede reemplazarse por una comunicación informal al momento de ingresar al parque.
La resolución también establece consecuencias para quienes incumplan las restricciones o las condiciones de los permisos.
Entre las medidas posibles figuran la suspensión inmediata de la actividad, la inhabilitación para solicitar nuevas autorizaciones durante el resto de la temporada y la remisión de las actuaciones para aplicar las sanciones contempladas en la Ley Provincial 6045 de Áreas Naturales Protegidas.
De cara a la temporada estival, las autoridades recomiendan a los visitantes y organizadores de expediciones consultar la información oficial antes de planificar actividades deportivas en el Aconcagua.
La regulación busca compatibilizar el desarrollo del turismo y el andinismo con la seguridad de las personas y la capacidad de respuesta de los equipos que trabajan en la montaña.