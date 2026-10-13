En Mendoza

Aconcagua: prohíben los deportes de alto riesgo durante la temporada alta de verano

La restricción regirá del 20 de diciembre al 1 de febrero en el Parque Provincial Aconcagua, en Mendoza. La medida alcanza actividades como el ascenso por la Pared Sur, el esquí en glaciares, el parapente y el salto BASE.