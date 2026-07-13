La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 no solo generó entusiasmo entre los hinchas por la posibilidad de alcanzar un nuevo título.
La profecía de Parravicini sobre el Mundial 2026 volvió a viralizarse tras el pase de Argentina a semifinales
Las predicciones atribuidas al artista y vidente Benjamín Solari Parravicini volvieron a circular con fuerza en redes sociales después de la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026. La interpretación reavivó el debate entre quienes creen en sus psicografías y quienes las consideran lecturas realizadas a posteriori.
En las últimas horas también impulsó el regreso de una vieja historia que cada tanto vuelve a instalarse en redes sociales: las supuestas predicciones de Benjamín Solari Parravicini sobre el destino del seleccionado nacional en las Copas del Mundo.
Una de sus psicografías comenzó nuevamente a compartirse miles de veces y alimentó todo tipo de interpretaciones acerca del recorrido del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
La psicografía que volvió a circular tras el triunfo argentino
Benjamín Solari Parravicini fue un artista plástico argentino nacido en 1898 que alcanzó notoriedad décadas después de su muerte debido a una serie de dibujos acompañados por frases breves, conocidos como psicografías.
Sus seguidores sostienen que muchas de ellas anticiparon acontecimientos históricos, mientras que otros especialistas consideran que las interpretaciones se realizan una vez ocurridos los hechos y que los mensajes son demasiado generales para ser considerados predicciones.
Con el avance de la Selección Argentina en el Mundial 2026, una de esas psicografías volvió a difundirse masivamente. El dibujo hace referencia al fútbol y menciona la posibilidad de una nueva consagración argentina, motivo por el cual numerosos usuarios de redes sociales comenzaron a compartir la imagen junto con mensajes de optimismo de cara a la definición del torneo.
No es la primera vez que ocurre. Durante el Mundial de Qatar 2022 también se viralizaron varias ilustraciones atribuidas a Parravicini luego de que Argentina se consagrara campeona del mundo.
En aquel momento, muchos usuarios aseguraron que el artista había anticipado el título obtenido por el equipo de Lionel Scaloni, mientras que otros recordaron que esas interpretaciones comenzaron a difundirse cuando el campeonato ya estaba en marcha.
Ahora, con la Selección nuevamente instalada entre los cuatro mejores equipos del certamen, el fenómeno se repite. Las publicaciones se multiplicaron en plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok, donde miles de personas debatieron sobre el supuesto significado de los dibujos y la posibilidad de que vuelvan a cumplirse.
La psicografía más compartida incluye referencias simbólicas que algunos seguidores relacionan con un nuevo campeonato mundial para Argentina. Sin embargo, los textos originales no mencionan fechas específicas ni identifican de manera explícita el Mundial 2026, por lo que las interpretaciones varían según cada lector.
Entre la creencia popular y la mirada histórica
Benjamín Solari Parravicini ocupa un lugar singular dentro de la cultura popular argentina. A lo largo de los años, muchas de sus psicografías fueron vinculadas con acontecimientos políticos, tecnológicos, sociales y deportivos tanto del país como del resto del mundo.
Entre las supuestas predicciones que suelen mencionarse aparecen referencias al viaje del hombre a la Luna, el desarrollo de nuevas tecnologías, atentados internacionales, conflictos bélicos e incluso pandemias. Sin embargo, historiadores y especialistas en análisis documental sostienen que no existe evidencia científica que permita demostrar que esas ilustraciones anticiparon efectivamente los hechos con precisión.
La principal crítica apunta a que las frases que acompañan los dibujos son breves, ambiguas y abiertas a múltiples interpretaciones. Eso permite que, una vez producido un acontecimiento relevante, distintas personas encuentren coincidencias entre el hecho y alguna de las psicografías.
Aun así, el interés por la obra de Parravicini no disminuye. Cada vez que ocurre un evento de gran impacto, sus dibujos vuelven a convertirse en tendencia en redes sociales y generan debates entre creyentes y escépticos.
En esta oportunidad, el contexto deportivo favoreció esa nueva ola de publicaciones. La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 despertó una fuerte expectativa entre los hinchas, que comenzaron a buscar antecedentes, cábalas e historias relacionadas con el seleccionado nacional.
El fenómeno también refleja el papel que hoy desempeñan las redes sociales en la difusión de este tipo de contenidos. Una imagen compartida por un usuario puede alcanzar millones de visualizaciones en pocas horas y reactivar historias que ya habían circulado durante otros campeonatos.
Más allá de las interpretaciones, no existe ningún elemento objetivo que permita afirmar que las psicografías anticipen el resultado del Mundial. El futuro deportivo de la Selección dependerá exclusivamente de lo que ocurra dentro del campo de juego, donde el equipo de Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso hacia la final.