Creencias populares

La profecía de Parravicini sobre el Mundial 2026 volvió a viralizarse tras el pase de Argentina a semifinales

Las predicciones atribuidas al artista y vidente Benjamín Solari Parravicini volvieron a circular con fuerza en redes sociales después de la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026. La interpretación reavivó el debate entre quienes creen en sus psicografías y quienes las consideran lecturas realizadas a posteriori.