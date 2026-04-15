El notero Lucas Jerez devolvió a la boca de tormenta un pez que agonizaba sobre el asfalto en el cruce de Libertador y Dorrego de la ciudad de Buenos Aires, tras las fuertes lluvias que afectaron a Buenos Aires esta mañana, y el insólito momento quedó registrado en vivo aunque el canal transmitía otro móvil desde Avellaneda.
Es viral: un movilero "salvó" a un pez que apareció en pleno Buenos Aires tras la tormenta
El notero encontró al animal agonizando sobre el asfalto y lo devolvió a la boca de tormenta de donde minutos antes había visto que brotaba. Sigue vigente el alerta del Servicio Meteorológico tras lluvias acumulaciones de hasta 160 milímetros en la capital porteña.
El periodista, ubicado en la zona anegada, comprobó el estado del animal tocándolo un par de veces con el pie y luego lo tomó con la mano para devolverlo a la boca por donde parecía haber salido por la gran cantidad de agua; el rescate en plena cobertura mostró un gesto inesperado en medio de inundaciones y calles cubiertas por el agua.
El insólito momento quedó registrado en video y se volvió viral tras la tormenta que, según el Servicio Meteorológico Nacional, dejó acumulaciones extraordinarias en la ciudad; en la zona norte se registraron aproximadamente 160 milímetros en tres horas, la alerta amarilla se aplicó al conurbano y al centro, norte y este de la provincia ante precipitaciones fuertes y posible interrupción de actividades.
El rescate en vivo
En la transmisión se vio cómo el movilero tocó al animal para comprobar si aún respiraba y luego lo levantó con la mano; el periodista hizo el rescate en medio del laburo informativo mientras la cámara registraba el insólito momento.
Aunque el relato de Jerez no se escuchó en el audio principal porque la señal pasaba a otro móvil, la imagen dejó claro que el pez agonizaba sobre el asfalto y que la boca por donde lo devolvió era la fuente probable por la que salió debido a las lluvias.
El notero salvó a la criatura en un acto breve que se viralizó como episodio singular dentro de la cobertura de la Tormenta y las inundaciones en la ciudad.
Consecuencias de la tormenta
El SMN mantuvo la alerta amarilla para la ciudad y el Conurbano por fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades; las fuertes precipitaciones afectaron Palermo, Belgrano, San Telmo, Almagro y San Isidro.
En la zona norte de la ciudad se informó de cerca de 160 milímetros en pocas horas, una cifra que supera los promedios habituales y que contribuyó a que muchas calles quedaran intransitables y las bocas de Tormenta expulsaran fauna desplazada por el agua.
El pronóstico indicó continuidad de lluvias durante la jornada con alta probabilidad de precipitaciones fuertes hasta la noche y la alerta amarilla se mantuvo para las próximas horas.
Como consecuencia institucional, el aviso del SMN implica recomendación de precaución para actividades cotidianas y la expectativa de que las autoridades sigan monitoreando la evolución de la Tormenta y las inundaciones en la ciudad.