La buena acción del día

Es viral: un movilero "salvó" a un pez que apareció en pleno Buenos Aires tras la tormenta

El notero encontró al animal agonizando sobre el asfalto y lo devolvió a la boca de tormenta de donde minutos antes había visto que brotaba. Sigue vigente el alerta del Servicio Meteorológico tras lluvias acumulaciones de hasta 160 milímetros en la capital porteña.