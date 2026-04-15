Una escena tan incómoda como divertida se volvió viral en las últimas horas, después de que una joven confundiera con una estatua a un hombre caracterizado como Lionel Messi y terminará protagonizando un momento inesperado.
Es viral: quiso besar una “estatua” de Messi y se llevó el susto de su vida
El momento fue compartido en TikTok y generó una ola de reacciones.
Todo ocurrió en Caminito, en el barrio de La Boca, donde una joven se acercó a lo que parecía ser una figura hiperrealista de Lionel Messi. En las imágenes se ve cómo la chica se acerca lentamente para grabarse junto a la supuesta figura del capitán argentino, que estaba sentada e inmóvil. La idea parecía simple: posar, arrimarse y darle un beso a la “estatua” para subir el clip a TikTok.
Pero justo cuando estaba a centímetros de la cara, la joven rompió el silencio con un saludo y recibió una respuesta inmediata. Ahí entendió que no se trataba de una escultura sino de una persona real disfrazada de Messi, por lo que reaccionó con un salto hacia atrás y salió visiblemente asustada.
El video no tardó en explotar en redes por la mezcla de vergüenza, sorpresa y humor. Al compartir la secuencia, la protagonista resumió el episodio con una frase que terminó de empujar la viralización: dijo que no sabía si reírse o ir a terapia.