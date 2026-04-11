¿Qué le dijo?

Sofi Martínez reveló que habló con Antonela Roccuzzo luego que la acusaran de coquetear con Messi

La periodista rompió el silencio sobre el supuesto malestar de la esposa de Lionel Messi tras las versiones de "coqueteo" que circularon en redes sociales. 'Todo quedó más que aclarado', confesó en diálogo con este medio.