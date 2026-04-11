En el mundo de las redes sociales, un gesto, una mirada o una entrevista pueden transformarse en una bola de nieve mediática en cuestión de segundos. Sofía Martínez, una de las figuras más ascendentes del periodismo deportivo nacional, se encontró en el centro de una polémica inesperada: rumores de celos por parte de Antonela Roccuzzo tras sus cruces profesionales con Lionel Messi.
Sofi Martínez reveló que habló con Antonela Roccuzzo luego que la acusaran de coquetear con Messi
La periodista rompió el silencio sobre el supuesto malestar de la esposa de Lionel Messi tras las versiones de "coqueteo" que circularon en redes sociales. 'Todo quedó más que aclarado', confesó en diálogo con este medio.
Sin embargo, la cronista decidió poner fin a las especulaciones este 11 de abril, revelando la existencia de una charla privada que redefinió la situación.
La entrevista que marcó un hito
Para comprender el trasfondo, es necesario remontarse al 13 de diciembre de 2022 en el Estadio Lusail. Tras la victoria ante Croacia que depositó a la Argentina en la final del Mundial de Qatar, Martínez protagonizó un momento que rompió el molde del esquema tradicional de preguntas y respuestas.
'Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo... marcaste la vida de todos y eso para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo', le dijo Martínez a un Messi visiblemente conmovido. Aquellas palabras no solo se volvieron virales, sino que generaron una conexión de profunda empatía que recorrió el mundo. Incluso, tiempo después, el propio Messi recordó aquel intercambio: 'Sí, vi camisetas por todos lados, como me dijo Sofi en la nota antes de la final', reconoció el astro, consolidando la relevancia de aquel encuentro.
Un mensaje que trajo tranquilidad
Lejos de la tensión que se pretendió instalar desde diversos portales de espectáculos, Martínez confirmó que la relación con el entorno del capitán de la Selección Argentina se mantiene en términos de absoluto respeto. El eje del conflicto mediático se había centrado en una supuesta incomodidad de Roccuzzo ante la calidez de las entrevistas de la periodista.
“De repente me escribió diciéndome: ‘Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida’”, recordó la periodista en el stream A Punto. La periodista destacó la madurez de la esposa del "10" para desactivar un conflicto que solo existía en el ecosistema digital: “no tenía ninguna necesidad de escribirme”. Según la comunicadora, ese apoyo llegó cuando “inventaban cosas o se generaba una situación que no tiene por qué existir”, y lo describió como “tranquilizador”.
Un cierre para la polémica
Con estas declaraciones, la cronista busca dar vuelta la página y centrar la atención en lo estrictamente periodístico, especialmente en un año donde la agenda de la Selección sigue siendo prioritaria el país entero.
La resolución de este "conflicto" deja una enseñanza sobre la velocidad de las noticias falsas y la importancia de la comunicación directa. Para Sofía Martínez, el respaldo de Antonela no solo fue un alivio personal, sino una validación de su trayectoria.