Es viral: quiso limpiar la pileta, confundió el cloro con detergente y terminó armando un caos

Lo que iba a ser una tarea de rutina terminó en una imagen insólita: una pileta completamente cubierta de espuma y un hombre tratando de salvar la situación como podía, mientras alguien lo filmaba entre sorpresa y risas. El clip no tardó en circular y convertirse en uno de esos bloopers domésticos que se vuelven universales.
La secuencia, según se contó, arrancó cuando Carlos, cuñado de Rocío Clericuzio, se ocupó del “mantenimiento” de la pileta. El problema fue simple y fatal: en lugar de usar cloro, volcó detergente, y el agua respondió con una espuma que se multiplicó en minutos.
Quien registró todo fue su cuñada, que además lo subió a su cuenta de TikTok (usuario @rocioclericuzio). En el video se escucha su reacción, entre incredulidad y reproche, mientras le marca el error y lo sigue con la cámara en pleno intento de reparación.
La parte que terminó de sellar el viral fue el “plan” para limpiar: Carlos aparece usando un saca bichos para levantar espuma de la superficie, y al mismo tiempo agregando más agua con la idea de diluir el desastre. La escena, lejos de resolverse rápido, se estira y suma más comedia involuntaria.
El alcance fue inmediato: la publicación superó el millón de visualizaciones en pocos días y acumuló más de 47 mil “me gusta”, además de cientos de comentarios. En redes, muchos lo tomaron con humor y lo tradujeron en chistes sobre “pileta lavada” y “fiesta de espuma”.