Es viral: quiso limpiar la pileta, confundió el cloro con detergente y terminó armando un caos

Un hombre se confundió al limpiar la pileta de su casa, tiró detergente en vez de cloro y el agua terminó cubierta de espuma. La secuencia la grabó su cuñada y el intento por “arreglarlo” se volvió viral en TikTok.