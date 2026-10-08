Una de las mayores colonias de pingüinos del planeta experimentó un marcado descenso en poco más de una década. Se trata de la población de pingüinos barbijo de la isla Zavodovski, un territorio volcánico y remoto de las Islas Sandwich del Sur, en la Antártida.
Una colonia de pingüinos perdió el 63% de su población en 14 años: qué encontraron los científicos
La isla Zavodovski, en las Islas Sandwich del Sur, dejó de ser considerada la mayor colonia de pingüinos del mundo después de una fuerte caída de los pingüinos barbijo. Un estudio publicado en Current Biology relaciona el descenso con el calentamiento del océano y los cambios en la disponibilidad de krill.
Según una nueva investigación del British Antarctic Survey (BAS), entre 2011 y 2025 se produjo una disminución del 63% en la cantidad de nidos ocupados por esta especie.
El trabajo fue publicado el 7 de octubre en la revista científica Current Biology y permitió reconstruir la evolución de la colonia mediante imágenes aéreas, registros satelitales, fotografías obtenidas con drones y dispositivos de seguimiento colocados en algunos ejemplares. Los investigadores también realizaron trabajo de campo en la isla, a la que llegaron después de una navegación de 15 días.
El resultado modificó el lugar que Zavodovski ocupaba entre las colonias de pingüinos. Durante años había sido considerada la más grande del mundo, pero el descenso de los barbijo hizo que ese reconocimiento pasara a la colonia de cabo Adare, en el mar de Ross, también en la Antártida.
De más de 500.000 parejas reproductoras a unas 200.000
Los datos reunidos por los científicos muestran la magnitud del cambio. En 2011, Zavodovski tenía aproximadamente 543.000 parejas reproductoras de pingüinos barbijo. Para 2025, la estimación había descendido hasta unas 201.000 parejas, lo que representa una reducción del 63% en los nidos ocupados.
La investigación del BAS señala que la caída implica la pérdida de más de medio millón de pingüinos barbijo reproductores de la isla. El dato se obtiene a partir del seguimiento de la población reproductora y no de un conteo individual de todas las aves que habitaban el territorio.
Zavodovski es una isla volcánica ubicada en el extremo norte de las Islas Sandwich del Sur. Es un lugar de difícil acceso y se encuentra a unos 2.000 kilómetros del asentamiento humano permanente más cercano. El territorio tiene aproximadamente el doble de superficie que Gibraltar y sus costas presentan acantilados y terrenos escarpados que dificultan el trabajo de campo.
Para estudiar la situación de los pingüinos, el equipo del British Antarctic Survey combinó diferentes fuentes de información. Los investigadores realizaron relevamientos con drones y fotografías aéreas y compararon esos registros con imágenes satelitales tomadas durante distintos períodos. También colocaron dispositivos de seguimiento en pingüinos para conocer sus desplazamientos y las zonas donde buscaban alimento.
Ese conjunto de datos permitió determinar que la disminución no se produjo de manera repentina. Por el contrario, la tendencia descendente puede rastrearse desde 2011 y se mantuvo durante los años siguientes.
El alimento de los pingüinos y el impacto del calentamiento del océano
Una de las principales conclusiones de los investigadores está relacionada con el acceso al alimento.
El pingüino barbijo tiene una dieta especialmente vinculada al krill antártico, un pequeño crustáceo que constituye una parte importante de su alimentación. Los datos de seguimiento utilizados en el estudio indican que estas aves suelen desplazarse hacia aguas más frías al noroeste de Zavodovski para buscar alimento.
El problema es que el aumento de la temperatura del océano modifica la distribución del krill. De acuerdo con los investigadores, el alimento se está desplazando hacia zonas más australes y frías, lo que dificulta el acceso de los pingüinos barbijo a uno de sus principales recursos alimentarios.
Los científicos también analizaron otras posibles explicaciones para el descenso de la colonia. Una de ellas fue la actividad volcánica.
Zavodovski tiene el monte Curry, un volcán que registró una erupción en 2016. Sin embargo, los investigadores descartaron que ese episodio fuera el responsable principal de la caída poblacional. La razón es que la disminución de los pingüinos ya había comenzado varios años antes de la erupción y los datos muestran una tendencia sostenida, en lugar de un descenso abrupto posterior al fenómeno volcánico.
El estudio también encontró una diferencia importante entre las especies que habitan la isla. Mientras los pingüinos barbijo disminuyeron de manera marcada, los pingüinos macaroni aumentaron su población.
En 2011 se estimaban unas 169.000 parejas reproductoras de macaroni en Zavodovski. Para 2025, la cifra había superado las 216.000 parejas, un incremento cercano al 28%. Los investigadores vinculan esta diferencia, entre otros factores, con la alimentación: los macaroni tienen una dieta más variada y pueden recurrir a peces y otros crustáceos cuando la disponibilidad de krill disminuye.
El contraste entre ambas especies muestra que los cambios ambientales no necesariamente producen el mismo efecto sobre todos los animales que comparten un mismo ecosistema. La especialización alimentaria y las condiciones que necesita cada especie pueden determinar su capacidad para adaptarse a las modificaciones del ambiente.
Los científicos quieren estudiar otras colonias
El descenso registrado en Zavodovski también plantea interrogantes sobre otras poblaciones de pingüinos barbijo de las Islas Sandwich del Sur.
Los investigadores consideran necesario ampliar los estudios a otras islas del archipiélago, entre ellas Candlemas, Visokoi y Saunders. En 2011, esos territorios también albergaban importantes colonias de esta especie, con más de 150.000 parejas reproductoras en cada una.
La preocupación científica está relacionada con la posibilidad de que el fenómeno observado en Zavodovski forme parte de un proceso más amplio.
Si se confirma una tendencia similar en otras colonias, los investigadores plantean que podría ser necesario revisar el estado de conservación del pingüino barbijo y considerar una eventual clasificación como especie “en peligro” por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Para llegar a esa conclusión, sin embargo, consideran necesario contar primero con estudios que permitan evaluar el conjunto de las poblaciones.
El caso de Zavodovski aporta así información sobre un cambio que ocurre en uno de los lugares más remotos del planeta. La investigación muestra que una población que durante años parecía mantenerse como una de las mayores colonias de pingüinos puede experimentar una reducción significativa en relativamente poco tiempo.
Los investigadores seguirán observando qué ocurre con los barbijo y con las condiciones ambientales de la región. La disponibilidad de alimento, la temperatura del océano y la evolución de otras colonias serán algunos de los factores centrales para determinar si lo ocurrido en Zavodovski constituye un caso aislado o parte de una tendencia más extendida en la Antártida.