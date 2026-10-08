En la Antártida

Una colonia de pingüinos perdió el 63% de su población en 14 años: qué encontraron los científicos

La isla Zavodovski, en las Islas Sandwich del Sur, dejó de ser considerada la mayor colonia de pingüinos del mundo después de una fuerte caída de los pingüinos barbijo. Un estudio publicado en Current Biology relaciona el descenso con el calentamiento del océano y los cambios en la disponibilidad de krill.