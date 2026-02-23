Datos de la UNR

Rosario: enero dejó un aumento de la canasta básica por encima del promedio nacional

El costo de vida en Rosario mostró en enero una aceleración impulsada principalmente por los aumentos en alimentos frescos y el peso creciente de los alquileres. Según la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario, la canasta básica total superó los valores nacionales y volvió a exigir un mayor ingreso para sostener el nivel mínimo de consumo en distintos tipos de hogares.