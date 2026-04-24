La Prefectura Naval Argentina abrió una doble convocatoria destinada tanto a jóvenes que quieran iniciar una carrera dentro de la institución como a profesionales interesados en sumarse a sus filas.
Prefectura Naval abrió inscripciones para sus escuelas y para el ingreso de profesionales
La fuerza habilitó la inscripción online para el ciclo lectivo 2027 en sus Escuelas de Oficiales y Suboficiales y, en paralelo, lanzó un concurso para incorporar profesionales en distintas áreas.
Los procesos de inscripción se realizan de manera online y forman parte de una estrategia para fortalecer la formación y las capacidades operativas de la fuerza en todo el país.
Formación para jóvenes
La inscripción para el ciclo lectivo 2027 en las Escuelas de Oficiales y Suboficiales ya se encuentra habilitada y se realiza de forma completamente digital. Los interesados deben completar el formulario disponible en el portal oficial.
La propuesta está dirigida a jóvenes argentinos nativos o por opción —con la nacionalidad tramitada al momento de la inscripción— que cuenten con título secundario, constancia de alumno regular del último año sin materias adeudadas o certificado de título en trámite.
En cuanto a la edad, se requiere tener entre 17 y 22 años para ingresar a la Escuela de Oficiales, y entre 17 y 27 para la de Suboficiales.
Además, los postulantes no deben registrar antecedentes penales ni causas judiciales, y deberán cumplir con las condiciones de aptitud psicofísica y física exigidas por la institución.
Quienes ingresen podrán acceder a una formación integral que incluye estudios universitarios —en el caso de oficiales— o tecnicaturas —para suboficiales—, junto con prácticas profesionales. Dentro de la fuerza, se desempeñan en tareas como patrullaje de aguas, control del tráfico marítimo, rescate, lucha contra delitos y protección ambiental.
Ingreso de profesionales
En paralelo, la Prefectura lanzó una convocatoria para incorporar profesionales mediante concurso en distintas especialidades. La inscripción estará abierta hasta el 8 de mayo y se realiza a través del sitio oficial.
En esa página, los postulantes pueden consultar las áreas requeridas, los requisitos específicos y las etapas del proceso de selección.
Quienes resulten seleccionados ingresarán a la institución con el grado de oficial principal y contarán con estado policial. Desde la fuerza señalaron que esta convocatoria busca sumar perfiles técnicos y profesionales que permitan reforzar las capacidades operativas y de gestión en un escenario cada vez más exigente.
De esta manera, la Prefectura Naval Argentina impulsa una nueva etapa de incorporación de personal, tanto en la formación inicial como en el ámbito profesional, con el objetivo de sostener su rol clave en la seguridad y el control de los espacios marítimos y fluviales del país.
Sobre Prefectura
La Prefectura Naval Argentina es una fuerza de seguridad federal, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional que, como Autoridad Marítima nacional, cumple una amplia gama de funciones en un ámbito de actuación que incluye el mar, ríos y lagos navegables del país, los puertos, las fronteras y diferentes barrios del país.
Sus integrantes desarrollan múltiples tareas tales como: navegar y patrullar mares, ríos y lagos; proteger la vida humana en las aguas y regular el tráfico en las mismas; velar por el cumplimiento de la ley en los espacios marítimos; combatir la pesca ilegal y la contaminación.
Además, realizar operativos contra el narcotráfico y el contrabando en las fronteras; preservar el orden público y representar al país en diferentes instituciones del mundo.
Navegantes, pilotos, buzos, bomberos, nadadores de rescate, oficinistas y expertos en comunicaciones, entre otros, trabajan coordinadamente para brindar seguridad a todos los argentinos.