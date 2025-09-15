#HOY:

De cuánto es el millonario pozo acumulado para este miércoles en el Quini 6

Un apostador ganó más de mil millones en el Sorteo Tradicional y Lotería de Santa Fe informó que se estiman premios millonarios para el próximo juego.

Mirá los detalles del último juego. Crédito: Manuel Fabatía
 9:41
Por: 

En el sorteo de Quini 6 de este domingo hubo un ganador con seis aciertos en el Sorteo Tradicional y nos preparamos para el próximo sorteo con un pozo estimado de $5.150 millones.

Mirá tambiénUn paranaense ganó más de 1.000 millones de pesos en “Tradicional” del Quini 6

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL – PRIMER SORTEO: 04 07 09 15 19 42

LA SEGUNDA: 00 04 09 13 22 30

REVANCHA: 12 15 31 34 40 41

SIEMPRE SALE: 01 06 11 31 42 44

En el Siempre Sale fueron 15 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $21 millones

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $650.000.000

La Segunda: $3.350.000.000

Revancha: $700.000.000

Siempre Sale: $320.000.000

Extra: $130.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 17 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 14 de Septiembre

