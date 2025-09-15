De cuánto es el millonario pozo acumulado para este miércoles en el Quini 6

En el sorteo de Quini 6 de este domingo hubo un ganador con seis aciertos en el Sorteo Tradicional y nos preparamos para el próximo sorteo con un pozo estimado de $5.150 millones.
Un apostador ganó más de mil millones en el Sorteo Tradicional y Lotería de Santa Fe informó que se estiman premios millonarios para el próximo juego.
En el sorteo de Quini 6 de este domingo hubo un ganador con seis aciertos en el Sorteo Tradicional y nos preparamos para el próximo sorteo con un pozo estimado de $5.150 millones.
TRADICIONAL – PRIMER SORTEO: 04 07 09 15 19 42
LA SEGUNDA: 00 04 09 13 22 30
REVANCHA: 12 15 31 34 40 41
SIEMPRE SALE: 01 06 11 31 42 44
En el Siempre Sale fueron 15 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $21 millones
Tradicional Primer Sorteo: $650.000.000
La Segunda: $3.350.000.000
Revancha: $700.000.000
Siempre Sale: $320.000.000
Extra: $130.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 17 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.
