Este domingo, un solo apostador -de la localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba- se convirtió en el acreedor del pozo total de la modalidad "Siempre Sale" del Quini 6 por más de $377.600.000.
A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Este domingo, un apostador ganó el Siempre Sale, con seis aciertos. En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Con seis cifras, el feliz nuevo millonario acertó los números 07-11-12-26-30-36.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
05 06 32 33 35 38
LA SEGUNDA
04 10 16 27 40 41
REVANCHA
02 07 16 29 38 45
En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó que el próximo sorteo ofrece 4.900 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $830.000.00
La Segunda: $830.000.000
Revancha: $2.790.000.000
Siempre Sale: $295.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 22 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.