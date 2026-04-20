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Miércoles 22 de abril

A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo, un apostador ganó el Siempre Sale, con seis aciertos. En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo del Quini 6. Crédito: Manuel FabatíaSorteo del Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
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Este domingo, un solo apostador -de la localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba- se convirtió en el acreedor del pozo total de la modalidad "Siempre Sale" del Quini 6 por más de $377.600.000.

Con seis cifras, el feliz nuevo millonario acertó los números 07-11-12-26-30-36.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

05 06 32 33 35 38

LA SEGUNDA

04 10 16 27 40 41

REVANCHA

02 07 16 29 38 45

Imagen: Lotería de Santa FeImagen: Lotería de Santa Fe

En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó que el próximo sorteo ofrece 4.900 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $830.000.00

La Segunda: $830.000.000

Revancha: $2.790.000.000

Siempre Sale: $295.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 22 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 19 de abril

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