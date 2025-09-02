Clima

Impactante crecida del río Carcarañá genera atención en comunidades del centro sur santafesino

Tras el paso del frente Santa Rosa durante el fin de semana, el río Carcarañá registró un pico de 8,12 metros el domingo a las 20:45, lo que generó evacuaciones en Correa y mantiene en alerta a Pueblo Andino y Oliveros por una posible subida histórica.