Impactante crecida del río Carcarañá genera atención en comunidades del centro sur santafesino

La Secretaría de Recursos Hídricos de Santa Fe dio cuenta del aumento del caudal derivado de intensas lluvias, con un pico de 8,12 metros medido en la estación telemétrica cerca de Arteaga y Cruz Alta el domingo a las 20:45.
Tras el paso del frente Santa Rosa durante el fin de semana, el río Carcarañá registró un pico de 8,12 metros el domingo a las 20:45, lo que generó evacuaciones en Correa y mantiene en alerta a Pueblo Andino y Oliveros por una posible subida histórica.
Se anticipa que el incremento podría alcanzar los 10 metros, superando el nivel de la ruta 10. En Correa, bomberos voluntarios evacuaron a seis personas -cinco niños y un adulto- del barrio bajada de las Lanchas alrededor de las 19 de este lunes, luego de que el caudal afectara el suministro eléctrico y generara anegamientos.
El jefe de bomberos, Elías Mustafa, indicó que el barrio está sin luz y se evalúan medidas para garantizar comunicaciones.
En Carcarañá, el intendente Miguel Ángel Vázquez expresó su preocupación por el desborde del puente que conecta con Correa y la amenaza sobre un barrio ribereño con antecedentes de inundación.
Desde la Secretaría de Gobierno de Carcarañá informaron que se monitorea el río desde el inicio del temporal y que el pico podría llegar en las próximas horas. Se aclaró además que aún no hay riesgo inmediato para viviendas.
Como medida preventiva, se autorizó el cruce gratuito por peaje en la zona para trabajadores y estudiantes hasta que se restablezca el normal tránsito por la ruta 9.
Se prevé que el caudal elevado llegue a Pueblo Andino y Oliveros, donde también se activó el comité de emergencia.
En Pueblo Andino, si bien no se registraron evacuaciones ni viviendas afectadas, el río alcanzó 7,8 metros, con una medición reciente de 7,6 metros a las 15:20 y ya comienza un descenso, lo que trae un leve alivio a la región.
La creciente del río Carcarañá, tras las intensas lluvias del fin de semana, dejó exigida a la región central y sur de Santa Fe. La evacuación preventiva en Correa y el alerta activo en Pueblo Andino y Oliveros reflejan la coordinación entre organismos estatales y fuerzas locales. Si bien los números comienzan a descender, el riesgo persiste y la comunidad está en máxima vigilancia.
