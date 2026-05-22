Un robot humanoide se volvió viral en redes sociales luego de que su presentación inspirada en Michael Jackson terminará con una inesperada y aparatosa caída frente al público.
Quiso bailar como Michael Jackson, perdió el equilibrio y terminó en el piso: el video del robot viral
El humanoide protagonizaba una exhibición al ritmo de “Billie Jean” y había sorprendido al público con sus movimientos. Sin embargo, al intentar continuar la coreografía sobre unas escaleras, cayó con fuerza y debió ser retirado del escenario.
La máquina formaba parte de una exhibición en vivo y se movía al ritmo de “Billie Jean”, uno de los clásicos más reconocidos del Rey del Pop. Durante los primeros segundos del show, el robot logró llamar la atención de los asistentes por la coordinación de sus pasos y sus intentos por recrear la coreografía del artista.
El momento más comentado llegó cuando el humanoide se acercó a unas escaleras mientras continuaba con la rutina. En un primer intento pareció sostener el equilibrio y seguir con la presentación, pero la maniobra se complicó apenas segundos después.
Ante la mirada de los presentes, el robot perdió estabilidad, cayó contra los escalones y terminó desplomado sobre el escenario. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para interrumpir por completo el espectáculo.
Tras el golpe, el humanoide quedó inmóvil en el piso y habría sufrido daños en una de sus extremidades mecánicas. Personal encargado de la exhibición tuvo que acercarse para retirarlo del lugar, mientras el público registraba la insólita escena.
El video no tardó en llegar a las redes sociales, donde acumuló reproducciones y comentarios de usuarios sorprendidos por el accidente. La secuencia, que comenzó como una demostración tecnológica al ritmo de Michael Jackson, terminó convertida en un inesperado momento viral.