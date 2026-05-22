Paso fallido

Quiso bailar como Michael Jackson, perdió el equilibrio y terminó en el piso: el video del robot viral

El humanoide protagonizaba una exhibición al ritmo de “Billie Jean” y había sorprendido al público con sus movimientos. Sin embargo, al intentar continuar la coreografía sobre unas escaleras, cayó con fuerza y debió ser retirado del escenario.