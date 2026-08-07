Trabajo, fe y esperanza

¿Qué se le pide a San Cayetano? La celebración del 7 de agosto que vuelve a reunir a miles de fieles

Miles de argentinos consultan cómo rezarle, qué pedirle y dónde participar de las celebraciones. La ciudad de Santa Fe ya tiene todo listo para una jornada que combinará misas durante todo el día, una procesión y la visita de cientos de fieles.