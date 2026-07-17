En busca de un hogar

El Ruaga apuesta a las historias para encontrar familias: ya son cinco los adolescentes que se animaron a contar su sueño de ser adoptados

La nueva modalidad de convocatoria se impone y apela a provocar empatía con los niños, niñas y adolescentes alojados en residencias. Los videos se vuelven virales y aumentaron las inscripciones de personas en condiciones de adoptar. Tres adolescentes esperan en Vera por sus familias.