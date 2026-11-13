Hablar de trenes descarrilados en la ciudad de Santa Fe es hacer mención a la falta de infraestructura, de nula inversión y de otras yerbas, que dejaron al sistema ferroviario al borde del abismo, literalmente.
Un tren quedó enterrado en Santa Fe: las fotos inéditas que rescatan una historia olvidada
La zona de las 4 vías fue escenario de un incidente de proporciones en los años 40. Las imágenes fueron rescatadas por Santa Fe Antiguo, un perfil de redes sociales que publica a diario fotos de antaño.
En la actualidad, la formación de cargas atraviesa la capital provincial a paso de hombre, transportando lo más valioso del sector agropecuario y esquivando desniveles, otros vehículos y a los propios vecinos. Cada dos por tres, como quien dice, se cae. Algunas ocasiones genera más inconvenientes que en otras; por ejemplo, en el último incidente rompió un caño de agua potable.
Toda esta introducción viene a cuento de dos imágenes que compartieron a El Litoral para recordar un episodio ferroviario que llamó la atención de propios y extraños y que, casualmente, se trató de un descarrilamiento.
Tesoro fotográfico
Las fotografías pertenecen a un historiador ferroviario que el perfil de redes sociales Santa Fe Antiguo replicó en Instagram. Sobre el episodio, Marcelo Allassia responsable del citado espacio, reconstruyó:
"La locomotora marca ALCo N° 652, serie 12° del FCSF venía a la cabeza de este tren, circulando desde el sur por la vía a Rosario, cuando protagonizó este incidente en la zona de las 4 vías", recordó.
Y aportó: "Entonces sí eran 4 vías, porque allí empalmaban las provenientes de la Estación Francesa hacia Las Colonias (1885) y a Rosario (1891) con las tendidas entre 1905 y 1907, que permitían acceder a La Redonda o, eventualmente, seguir a Colastiné, sin pasar por la estación".
Y siguió: "Precisamente, muchos de los curiosos que están observando, se encuentran parados sobre lo que hoy es Avda. Facundo Zuviría. El paso a nivel un poco más atrás estaba sobre calle Mariano Comas, donde hoy se monta la feria franca".
El lugar, el incidente y las causas
"Al fondo, a la izquierda, se ven los silos del Molino Lupotti-Franchino y, a la derecha, se divisa parte del edificio de la FCSJ de la UNL, en la esquina de San Jerónimo y Cándido Pujato. También observamos un automóvil estacionado junto a las vías, de fines de los años 1920 o principios de los años 1930", agregó.
"Los dos vagones más claros son del tipo vivienda: vagones de carga adaptados como taller o dormitorio, para el personal que se enviaba en los trenes de obra a efectuar reparaciones durante varios días, como descarrilamientos, tendido de vías o trabajos en alguna estación", describió Allassia.
En otro tramo del contacto con este medio, el responsable de Santa Fe Antiguo se pregunta: “¿Pero qué es lo que había ocurrido?”.
"Los vagones del tren accidentado son para carga general. Resulta que alguien no realizó correctamente el cambio de vías, dejándolas entreabiertas. Al pasar la locomotora por allí, las vías se abrieron, la locomotora se encajó en la tierra y, los vagones se estrellaron detrás de ella, producto de la inercia", cerró.