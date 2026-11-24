La Estación Belgrano será escenario este jueves de una jornada de concientización y prevención de la siniestralidad vial que tendrá como actividad central un simulacro de accidente de tránsito. El ejercicio permitirá mostrar cómo se coordinan las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia ante una situación de estas características.
Simularán un siniestro vial en la Estación Belgrano: cómo será el operativo y quiénes participarán
La actividad se realizará este jueves 26 de noviembre, desde las 15.30, en la ciudad de Santa Fe. Incluirá charlas sobre seguridad vial y un simulacro con la intervención de bomberos, policías y servicios de emergencia. La entrada será libre y gratuita.
La propuesta comenzará a las 15.30 y es organizada por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe y la Asociación de Autotransporte de Cargas de Santa Fe (AAUCAR), con la participación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y el acompañamiento del Gobierno provincial y la Municipalidad de Santa Fe.
Con acceso libre y gratuito, la convocatoria apunta a involucrar a toda la comunidad en una problemática que excede al transporte y que requiere de conductas responsables por parte de quienes circulan por la vía pública.
Un simulacro con bomberos, policías y servicios de emergencia
El momento central de la jornada será a las 18, cuando se desarrolle el simulacro de siniestro vial. Para el ejercicio está prevista la intervención de distintos organismos que habitualmente actúan ante una emergencia: COBEM, Protección Civil, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores, el Servicio de Emergencias 107, personal de Tránsito y Policía.
La actividad permitirá observar los procedimientos de intervención, rescate, asistencia sanitaria y ordenamiento del tránsito, además de mostrar la importancia de la coordinación entre los equipos que deben responder ante un accidente.
La preparación del ejercicio estará a cargo de Protección Civil de la provincia, según el cronograma difundido por los organizadores.
Charlas sobre seguridad vial y responsabilidad empresarial
Antes del simulacro se desarrollará una serie de exposiciones vinculadas con la prevención y la respuesta ante emergencias.
A las 16 está prevista una presentación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Luego, a las 16.45, se abordará el tema "Seguridad en Emergencia vs. Responsabilidad empresarial". A las 17.15 será el turno de la preparación para el simulacro.
La agenda contempla también una apertura con palabras de autoridades a las 15.30 y un intervalo a las 17.30.
Una convocatoria abierta a la comunidad
Desde las entidades organizadoras señalaron que la iniciativa busca promover el respeto por las normas de tránsito, la responsabilidad individual y colectiva y la incorporación de hábitos seguros en la circulación cotidiana.
La jornada también apunta a visibilizar el trabajo conjunto entre trabajadores del transporte, empresas, organismos públicos y servicios de emergencia.
La actividad se realizará en la Estación Belgrano, con entrada libre y gratuita. La convocatoria está dirigida a toda la comunidad, con el propósito de generar conciencia sobre las consecuencias humanas y sociales de los siniestros viales y la importancia de prevenirlos.