Prevención vial

Simularán un siniestro vial en la Estación Belgrano: cómo será el operativo y quiénes participarán

La actividad se realizará este jueves 26 de noviembre, desde las 15.30, en la ciudad de Santa Fe. Incluirá charlas sobre seguridad vial y un simulacro con la intervención de bomberos, policías y servicios de emergencia. La entrada será libre y gratuita.