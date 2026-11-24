Un grave accidente de tránsito se registró este martes sobre la Ruta Nacional N.º 34, a la altura del kilómetro 312, en cercanías de Monigotes, en el tramo comprendido entre Curupaity y Las Palmeras, departamento San Cristóbal.
Choque frontal entre dos camiones en la Ruta 34: una persona quedó atrapada y hay corte total de tránsito
El accidente ocurrió este martes por la mañana a la altura del kilómetro 312, cerca de Monigotes, entre Curupaity y Las Palmeras. Dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para rescatar a una víctima del interior de uno de los vehículos.
Según la información preliminar, dos camiones protagonizaron una colisión frontal, que obligó a interrumpir completamente la circulación vehicular en el sector.
Una persona quedó atrapada y trabajan los bomberos
Como consecuencia del fuerte impacto, una persona quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos involucrados.
Personal de Bomberos se encuentra trabajando en el lugar para lograr su liberación.
Por el momento, no se informó oficialmente el estado de salud de la persona atrapada ni se brindaron precisiones sobre las circunstancias que provocaron el choque.
Ruta totalmente cortada al tránsito
Debido a la magnitud del siniestro y al operativo de emergencia, la Ruta Nacional 34 permanece totalmente cortada a la altura del kilómetro 312.
Se recomienda a los conductores evitar circular por el sector y respetar las indicaciones del personal que interviene en el lugar.
La situación continúa en desarrollo y se aguarda información oficial sobre el rescate y las consecuencias del accidente.