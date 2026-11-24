Departamento San Cristóbal

Choque frontal entre dos camiones en la Ruta 34: una persona quedó atrapada y hay corte total de tránsito

El accidente ocurrió este martes por la mañana a la altura del kilómetro 312, cerca de Monigotes, entre Curupaity y Las Palmeras. Dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para rescatar a una víctima del interior de uno de los vehículos.