El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 19 de julio que abarca a Entre Ríos y amplios sectores de Corrientes, Santa Fe y Santiago del Estero.
Se renovó la alerta por tormentas para gran parte de Santa Fe y otras tres provincias
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el fenómeno podría presentarse durante la noche del sábado con lluvias intensas, caída de granizo, ráfagas de viento y fuerte actividad eléctrica en las zonas alcanzadas por el aviso.
De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas podrían desmejorar durante la noche, con la posibilidad de tormentas de variada intensidad en las zonas alcanzadas por el aviso.
Para la ciudad de Santa Fe, el pronóstico del SMN indica probabilidad de tormentas durante la tarde y la noche de este sábado. La capital provincial no se encuentra incluida en la alerta amarilla vigente, aunque sí se esperan precipitaciones y un aumento de la inestabilidad hacia el cierre de la jornada.
Qué fenómenos se esperan
El SMN advirtió que el área afectada podrá registrar tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Estos fenómenos podrían estar acompañados por lluvias intensas en cortos períodos, caída de granizo, ráfagas de viento de consideración y fuerte actividad eléctrica.
Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual en algunos sectores.
Las recomendaciones del SMN
Ante este escenario, difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:
- Evitar salir durante las tormentas.
- No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio.
- Mantener cerradas puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Si se está al aire libre, buscar refugio en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.