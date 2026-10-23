El Servicio Meteorológico Nacional informó este viernes que rige para la noche de este viernes un alerta por tormentas para el centro y norte argentino, que incluye la totalidad de las provincias de Santa Fe, Entre Rios, Corrientes y Misiones y zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa.
Rige un alerta meteorológico para Santa Fe y provincias vecinas
El aviso del SMN rige para la totalidad del territorio santafesino y comprende amplias zonas del centro y norte argentino
Según estima el SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm.
Sábado inestable
Para el sábado, el organismo también prevé tormentas fuertes en el área, algunas puntualmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden excederse en forma puntual. Los mayores valores se prevén en el norte de la provincia de Corrientes y en la provincia de Misiones. En esta última podrían alcanzarse en forma localizada 150 mm en todo el período de alerta.
Recomendaciones
En tal sentido, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiá desagües y sumideros; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Además, el organismo instó a seguir las instrucciones de las autoridades locales y recordar que la calma es fundamental en estas situaciones.
Finalmente, sugirió preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna; cargar los celulares con anticipación y agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.