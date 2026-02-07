Incendios en Chubut

Solidaridad desde Estados Unidos: un joven santafesino ayuda a combatir el fuego en la Patagonia

Thiago Maillo preside una organización de estudiantes argentinos en Florida. A pesar de la distancia, lidera una colecta de fondos para equipar a los brigadistas. "Aunque tal vez no sea mucho, siempre ayuda cualquier aporte", asegura el joven que no olvida sus raíces mientras construye su futuro.