Solidaridad desde Estados Unidos: un joven santafesino ayuda a combatir el fuego en la Patagonia
Thiago Maillo preside una organización de estudiantes argentinos en Florida. A pesar de la distancia, lidera una colecta de fondos para equipar a los brigadistas. "Aunque tal vez no sea mucho, siempre ayuda cualquier aporte", asegura el joven que no olvida sus raíces mientras construye su futuro.
Thiago Maillo vive hace cuatro años en Orlando, Florida, donde preside la Asociación de Estudiantes Argentinos en la Universidad de Florida Central (UCF). A pesar de los kilómetros que lo separan de su Santa Fe natal, su compromiso con la realidad del país se mantiene intacto a través de una sólida red de contención para sus compatriotas en el exterior del país, un ejemplo de identidad.
El joven, que cursó toda su formación en el Colegio Inmaculada Concepción e inició sus estudios de Medicina en la UNL, lidera ahora una movida solidaria para ayudar en los incendios patagónicos. “Decidimos utilizar nuestra organización, que se dedica a fomentar la cultura y ayudar a causas benéficas, para sensibilizarnos ante un tema que a mí personalmente me mueve mucho”, relata Thiago.
Un puente de hermandad en Florida
La organización ARSAUFC cuenta con unos 150 miembros que encuentran en el campus universitario un espacio para sentirse cerca de sus raíces. “Organizamos eventos, mateadas y asados para que los argentinos se sientan en casa por más de que vivan lejos”, explica Thiago. “A través de membresías y donaciones de miembros, destinamos fondos para causas benéficas”, añade sobre su logística.
Este grupo ya ha demostrado su compromiso anteriormente, enviando ayuda durante las inundaciones de Bahía Blanca. “Siempre estamos atentos a lo que va pasando en el país y tratamos de aportar con lo que podemos, ya que cualquier ayuda ayuda”, afirma. Para el joven, el objetivo es que “los argentinos se puedan sentir en casa” y no pierdan el vínculo con su cultura santafesina.
El pedido de ayuda para los brigadistas de Chubut
Ante el avance del fuego, el grupo contactó a brigadistas para enviar una donación a bomberos de Chubut. “Fue una donación simbólica con la que pudimos cubrir una de las diez mochilas que necesitaban, que son caras”, detalla Maillo. “La idea es recolectar todo y después con la donación de la semana que viene ya poder ayudar un poco más”, aclara sobre el envío de este equipamiento vital.
La respuesta desde el sur argentino no se hizo esperar, conmoviendo a los estudiantes radicados en el hemisferio norte. “Estaban muy agradecidos, nos dijeron que habíamos ayudado por 40 personas porque suelen recibir montos mucho más chicos”, relata entusiasmado. Para Thiago, este gesto representativo es solo el inicio de una colecta mayor que planean lanzar en los próximos días.
La transparencia es fundamental en estas iniciativas internacionales, por lo que el equipo dedicó dos semanas a verificar destinatarios confiables. “Hicimos un análisis de las cuentas más prometedoras para saber si los fondos realmente se usarían para eso”, asegura. En su Instagram @ARSAUFC, publicarán los alias de fundaciones, brigadistas y bomberos que superaron su auditoría.
Sobre la crisis ambiental, Thiago no oculta su pesar por la devastación del ecosistema patagónico y pide mayor difusión mediática. “Es muy triste, creo que se necesita promover la ayuda porque los animales, rescatistas y familias desplazadas la están pasando muy mal”, concluye. Su meta es que la semana próxima, junto a otros clubes universitarios, la recaudación sea superior.