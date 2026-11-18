El Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires anunció el nacimiento de una hembra de tapir americano, llamada Yunga, que llegó al mundo el pasado 8 de noviembre. El acontecimiento forma parte de los programas de conservación que buscan contribuir a la protección de esta especie, cuyas poblaciones se encuentran amenazadas en distintos puntos de Sudamérica.
Video: el Ecoparque porteño celebra el nacimiento de una tapir en peligro de extinción
La pequeña llegó al mundo el 8 de noviembre y se encuentra en buen estado de salud. El nacimiento forma parte de los programas destinados a proteger a uno de los mamíferos más importantes de los ecosistemas sudamericanos.
La pequeña es hija de Jacarandá, una hembra proveniente de la Reserva Horco Molle. Según informaron desde el establecimiento, ambas se encuentran en excelente estado de salud y reciben controles permanentes por parte de los equipos de Nutrición, Cuidado Animal y Veterinaria.
El nacimiento representa un nuevo avance para las iniciativas de reproducción y conservación que buscan preservar al mamífero terrestre más grande de Sudamérica.
Seguimiento veterinario
Desde el Ecoparque destacaron que tanto la cría como Jacarandá evolucionan favorablemente. Los profesionales del establecimiento realizan un seguimiento de su desarrollo y bienestar, con controles destinados a garantizar que ambas atraviesen adecuadamente esta etapa.
Yunga nació el 8 de noviembre y su llegada fue recibida como una noticia positiva para los proyectos de conservación del tapir americano (Tapirus terrestris).
La participación de instituciones especializadas resulta fundamental para desarrollar estrategias que permitan proteger a las especies amenazadas y contribuir a la recuperación de sus poblaciones naturales.
Fundamental para los ecosistemas
Además de su tamaño, el tapir cumple una función ecológica clave en los ambientes donde habita. Su alimentación incluye hojas, brotes, cortezas y frutos, y se destaca por su capacidad para dispersar semillas a través de sus heces.
Este proceso favorece la regeneración de selvas y bosques, ya que permite que distintas especies vegetales se reproduzcan y crezcan en sectores alejados de las plantas originales.
Por esa razón, su conservación no solo es importante para evitar la desaparición del animal, sino también para mantener el equilibrio de los ecosistemas sudamericanos.
Una especie amenazada
El tapir americano habita en distintos ambientes de Sudamérica, entre ellos selvas, bosques, arbustales y zonas inundables. Sin embargo, sus poblaciones enfrentan amenazas vinculadas principalmente con la caza y la pérdida de su hábitat natural.
En Argentina, la situación también genera preocupación. La especie se encuentra extinta en Corrientes y Tucumán, mientras que existen pocos registros en el noreste de Santiago del Estero y Santa Fe.
En este contexto, el nacimiento de Yunga representa un aporte a los esfuerzos de conservación impulsados por el Ecoparque y otras instituciones. Los programas de reproducción y cuidado especializado buscan contribuir a la recuperación de las poblaciones y generar nuevas oportunidades para preservar al tapir en su ambiente natural.