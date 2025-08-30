Receta de tortas fritas criollas: el clásico argentino para los días de lluvia
Con harina, grasa, agua y azúcar, se prepara una de las comidas más tradicionales. De origen discutido, pero sabor indiscutible, las tortas fritas se convirtieron en un ritual de tardes frías y lluviosas en Argentina, Uruguay y Chile.
Pocas costumbres son tan nuestras como escuchar la frase: “Llueve, está para tortas fritas”. Y es que la combinación entre la lluvia, el mate caliente y este manjar crocante por fuera y esponjoso por dentro, se transformó en un ritual que pasa de generación en generación.
Prepararlas no requiere demasiados ingredientes ni conocimientos avanzados de cocina, pero sí ganas de disfrutar de un clásico que, aunque simple, tiene detrás toda una historia.
Prepararlas no requiere demasiados ingredientes
Una receta fácil
Las tortas fritas criollas son un ejemplo de cómo la cocina más humilde se convierte en patrimonio cultural. Para hacerlas solo se necesita medio kilo de harina, cuatro cucharadas de grasa o manteca, media taza de agua, dos cucharaditas de sal y aceite o grasa para freír.
El procedimiento es sencillo:
Se coloca la harina en un bol, se agrega la grasa y poco a poco el agua con la sal.
Con las manos se forma un bollo, que se debe amasar enérgicamente hasta que aparezcan pequeñas ampollas en la superficie.
La masa se deja reposar entre una y dos horas.
Luego se cortan pelotitas, se aplastan con la mano y se pinchan con un tenedor.
Finalmente, se fríen en abundante aceite o grasa bien caliente y se espolvorean con azúcar.
El resultado: unas tortas doradas, crocantes y tentadoras, que acompañan de manera perfecta un mate amargo o una chocolatada para los más chicos.
Un truco para que queden más aireadas y esponjosas es usar harina leudante o añadir un poco de polvo de hornear a la preparación. También existe una versión más liviana: las tortas fritas al horno, menos aceitosas pero igual de sabrosas.
Se trata de una preparación universal
Disputa por el origen
Más allá de la receta, lo que hace únicas a las tortas fritas es la costumbre que las rodea. El mito dice que la tradición comenzó en la época colonial, cuando las mujeres recogían agua de lluvia —considerada más pura en ese tiempo— para preparar la masa.
Esa idea romántica de cocinar con agua del cielo habría sido el inicio de la relación entre la lluvia y las tortas fritas.
Sin embargo, otra versión asegura que el vínculo no es más que una excusa perfecta para darse un gusto sin culpa. Y es probable que ambas explicaciones tengan algo de cierto.
Lo que sí está claro es que las tortas fritas no reconocen fronteras. Son típicas en Argentina, Uruguay y Chile, donde reciben el nombre de sopaipillas y suelen servirse acompañadas de caldos o salsas. Por eso, no faltan los debates de sobremesa: ¿son argentinas, chilenas, uruguayas, españolas o incluso árabes? La discusión es interminable y seguramente imposible de resolver.
Lo indiscutible es que se trata de una preparación universal: mezclar harina, agua y grasa es un gesto tan básico que pudo haber surgido en cualquier cocina del mundo. Pero fue en el Río de la Plata donde encontró su lugar como símbolo de tardes frías, mates compartidos y charlas de familia.
En Argentina, las tortas fritas suelen disfrutarse por la tarde, especialmente cuando el clima invita a quedarse en casa. Mientras los adultos las combinan con mates amargos, los chicos las acompañan con leche, té o chocolate caliente.
El hecho de que sean económicas y fáciles de preparar las convirtió en una receta que atraviesa generaciones.
