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Usuarios reportaron fallas e inconvenientes en el servicio de Spotify

La popular aplicación de streaming de música en línea registró anomalías en sus funciones principales. Afectó tanto a cuentas gratuitas como a los planes de suscripción paga en diversas plataformas.

Usuarios reportaron fallas e inconvenientes en el servicio de Spotify. Foto: Reuters.Usuarios reportaron fallas e inconvenientes en el servicio de Spotify. Foto: Reuters.
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La plataforma de streaming de música en línea Spotify experimentó una serie de inconvenientes técnicos que alteraron su normal funcionamiento este miércoles, según reflejaron los reportes y reclamos presentados por los propios usuarios del servicio a nivel global. Las fallas reportadas provocaron dificultades para acceder al catálogo y reproducir contenidos de manera estable.

Inconvenientes para ingresar al sitio web de Spotify.Inconvenientes para ingresar al sitio web de Spotify.

Spotify opera actualmente bajo un modelo comercial denominado freemium, el cual consiste en ofrecer un servicio básico sin cargo para el público general, mientras incentiva de forma simultánea a los clientes a actualizar sus perfiles hacia un plan de suscripción de pago.

Estas membresías Premium habilitan el uso de las aplicaciones móviles exclusivas y permiten una transmisión de pistas de audio libre de anuncios publicitarios.

Apps como Spotify también tenía problemas.Problemas en la plataforma.

Fallas multiplataforma

Debido a que el servicio se encuentra codificado para estar disponible en múltiples sistemas operativos y soportes tecnológicos, el impacto de los problemas técnicos se diversificó en diferentes terminales. Los reportes de fallas afectaron tanto a los entornos de escritorio, que incluyen sistemas como Windows, OS X y Linux, como a las diferentes plataformas destinadas a dispositivos móviles.

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Entre las versiones de la aplicación que sufrieron las consecuencias de las intermitencias se listaron los ecosistemas operativos tradicionales y vigentes como iPhone, iPad y Android, además de otros sistemas del mercado móvil como BlackBerry y Windows Phone.

Desde las áreas técnicas de soporte suelen recomendar en estos casos verificar la conexión a internet de los dispositivos o proceder a la reinstalación de la herramienta digital mientras se estabilizan los servidores centrales.

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