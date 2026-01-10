Vacaciones seguras: consejos claves para evitar siniestros en ruta

Con el inicio de la temporada de vacaciones, miles de familias emprenden viajes por rutas nacionales y provinciales. En ese contexto, el especialista en seguridad vial Franco Romanello dialogó con CyD Litoral y brindó una serie de recomendaciones fundamentales para reducir los siniestros viales, una de las principales causas de muerte en la Argentina y el mundo.
La ansiedad por llegar
“Cuando uno se sube al auto en vacaciones, lo único que quiere es llegar. Pero esa ansiedad muchas veces deriva en imprudencias que pueden costar vidas”, advirtió Franco Romanello, referente de la asociación civil Factor Vial.
Romanello recordó que en 2024 hubo 4.027 muertes por siniestros viales en el país, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. “Seis de cada diez siniestros ocurren por colisiones, muchas veces por sobrepasos indebidos, exceso de velocidad y condiciones climáticas adversas como niebla o lluvia”, explicó.
La importancia de conducir con responsabilidad y priorizar la vida en cada viaje.
Recomendaciones esenciales antes de salir
El especialista recalcó la importancia de verificar el estado del vehículo, contar con toda la documentación obligatoria y usar los dispositivos de seguridad correspondientes: “Todos los ocupantes deben llevar cinturón. Si hay menores, deben ir atrás con el sistema de retención infantil adecuado. Y en moto, casco y chaleco identificatorio”.
También insistió en la importancia de descansar antes de un viaje largo, hacer paradas cada dos horas para evitar la fatiga y, sobre todo, no consumir alcohol ni usar el celular al conducir.
“El 80% de los siniestros se producen por fallas humanas. Cerrar los ojos un segundo o distraerse con un mensaje puede ser fatal”, remarcó.
Romanello se refirió a costumbres muy arraigadas que representan un riesgo al volante: “Conducir tomando mate es una distracción. No es un invento: ha habido casos de quemaduras por derrames de agua caliente que terminaron en accidentes”.
“Siempre decimos: las dos manos al volante, como indica la normativa. Si uno quiere tomar un mate o estirar las piernas, lo ideal es frenar cinco o diez minutos en un área segura”, agregó.
El mate, el celular y otras distracciones.
Mascotas en la ruta
Otro punto clave es el transporte seguro de mascotas: “Los animales deben viajar con arnés o dentro de una jaula adecuada. En una frenada brusca, pueden convertirse en un proyectil dentro del habitáculo”.
Por último, Romanello hizo un llamado a la empatía en el tránsito: “No solo cuidamos a nuestra familia, también al que viene de frente. Él también tiene seres queridos que lo esperan”.