Volkswagen (VW) y su filial Audi retirarán del mercado unos 2,16 millones de vehículos en todo el mundo debido a una posible falla en el sistema de dirección. El problema está vinculado con tornillos que pueden sufrir corrosión por la humedad y dañar la caja de dirección, lo que en determinados casos podría provocar una pérdida total de la dirección. En Alemania, el llamado a revisión alcanza a cerca de 900.000 vehículos y fue considerado necesario por la autoridad alemana de tráfico por carretera (KBA).
Por una falla mecánica, Volkswagen pide retirar 2,16 millones de autos en todo el mundo
Las marcas reemplazarán componentes afectados en varios modelos para evitar problemas mecánicos mayores. No se registraron accidentes ni personas heridas.
La falla se encuentra en determinados tornillos utilizados en el sistema de dirección. Según las informaciones difundidas por medios alemanes, estos componentes podrían deteriorarse debido a la corrosión provocada por la humedad y, como consecuencia, llegar a afectar la caja de dirección.
Como parte de la campaña de revisión, los tornillos afectados serán reemplazados por otros con mayor resistencia a la corrosión. Volkswagen considera que el problema podría presentarse únicamente en una parte relativamente pequeña de los vehículos incluidos en el llamado a revisión. Hasta el momento, no se registraron accidentes ni lesiones atribuidos al posible defecto de los tornillos.
Qué modelos de Volkswagen están afectados
Según la KBA, el llamado a revisión comprende unidades de los modelos Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy y Golf fabricadas entre el 24 de septiembre de 2013 y el 1 de julio de 2024.
En Alemania, la medida alcanza a aproximadamente 900.000 vehículos, mientras que el número total de unidades involucradas a nivel mundial asciende a 2,16 millones.
La campaña también incluye a vehículos de Audi. En este caso, el modelo afectado es el Q3, con unos 700.000 vehículos involucrados en todo el mundo.
De ese total, 58.555 unidades se encuentran en Alemania, de acuerdo con los datos de la autoridad alemana de tráfico por carretera.
La revisión busca reemplazar los tornillos potencialmente afectados antes de que puedan generar daños en el sistema de dirección. Los propietarios de los vehículos incluidos en la campaña deberán seguir las indicaciones de los fabricantes para realizar la inspección y, cuando corresponda, el reemplazo de los componentes.