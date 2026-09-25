#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Tornillos corrosivos

Por una falla mecánica, Volkswagen pide retirar 2,16 millones de autos en todo el mundo

Las marcas reemplazarán componentes afectados en varios modelos para evitar problemas mecánicos mayores. No se registraron accidentes ni personas heridas.

Una falla por corrosión en tornillos de la dirección obligó a revisar más de dos millones de autos en el mundo. La medida busca prevenir pérdidas de control. Foto: REUTERS / David 'Dee' Delgado.Una falla por corrosión en tornillos de la dirección obligó a revisar más de dos millones de autos en el mundo. La medida busca prevenir pérdidas de control. Foto: REUTERS / David 'Dee' Delgado.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Volkswagen (VW) y su filial Audi retirarán del mercado unos 2,16 millones de vehículos en todo el mundo debido a una posible falla en el sistema de dirección. El problema está vinculado con tornillos que pueden sufrir corrosión por la humedad y dañar la caja de dirección, lo que en determinados casos podría provocar una pérdida total de la dirección. En Alemania, el llamado a revisión alcanza a cerca de 900.000 vehículos y fue considerado necesario por la autoridad alemana de tráfico por carretera (KBA).

La falla se encuentra en determinados tornillos utilizados en el sistema de dirección. Según las informaciones difundidas por medios alemanes, estos componentes podrían deteriorarse debido a la corrosión provocada por la humedad y, como consecuencia, llegar a afectar la caja de dirección.

FILE PHOTO: Volkswagen employee works on a production line for the Golf VIII and Tiguan cars at the VW headquarters in Wolfsburg, Germany May 23, 2024. REUTERS/Fabian Bimmer/File PhotoEl llamado preventivo de la automotriz alemana busca sustituir piezas sensibles a la humedad antes de que dañen el sistema. Las empresas instan a los usuarios a revisar sus vehículos. Foto: REUTERS / Fabian Bimmer.

Como parte de la campaña de revisión, los tornillos afectados serán reemplazados por otros con mayor resistencia a la corrosión. Volkswagen considera que el problema podría presentarse únicamente en una parte relativamente pequeña de los vehículos incluidos en el llamado a revisión. Hasta el momento, no se registraron accidentes ni lesiones atribuidos al posible defecto de los tornillos.

Qué modelos de Volkswagen están afectados

Según la KBA, el llamado a revisión comprende unidades de los modelos Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy y Golf fabricadas entre el 24 de septiembre de 2013 y el 1 de julio de 2024.

En Alemania, la medida alcanza a aproximadamente 900.000 vehículos, mientras que el número total de unidades involucradas a nivel mundial asciende a 2,16 millones.

The new electric driven VW e-Golf car is presented at the Volkswagen group night at the Frankfurt motor show September 9, 2013. The world's biggest auto show is open to the public September 14 -22. REUTERS/Ralph Orlowski (GERMANY - Tags: BUSINESS TRANSPORT) alemania frankfurt salon internacional del automovil IAA presentacion auto nuevos modelos de automoviles auto electrico volkswagen golfVolkswagen y Audi retiran 2,16 millones de unidades Tiguan, Golf y Q3 por un defecto en tornillos de dirección que puede provocar la pérdida total de control. Foto: REUTERS / Ralph Orlowski.

La campaña también incluye a vehículos de Audi. En este caso, el modelo afectado es el Q3, con unos 700.000 vehículos involucrados en todo el mundo.

De ese total, 58.555 unidades se encuentran en Alemania, de acuerdo con los datos de la autoridad alemana de tráfico por carretera.

La revisión busca reemplazar los tornillos potencialmente afectados antes de que puedan generar daños en el sistema de dirección. Los propietarios de los vehículos incluidos en la campaña deberán seguir las indicaciones de los fabricantes para realizar la inspección y, cuando corresponda, el reemplazo de los componentes.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Motores y Tendencias
Alemania
Industria

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro